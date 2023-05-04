Банки США посыпались

Того, что ФРС по итогам заседания намекнула на остановку цикла подъема ставки, оказалось вчера недостаточно, чтобы удержать рынок в плюсе. Уклончивость Джерома Пауэлла при ответах на вопросы о перспективах рецессии, банковского кризиса, дефолта и собственно денежно-кредитной политики не воодушевила никого, кроме медведей.

Если через 10 минут после начала пресс-конференции председателя ФРС индекс Nasdaq Composite прибавлял 1,1%, то закрывал торги он менее чем через полтора часа уже в минусе на 0,46%. Ушли в «красную зону» и Dow Jones Industrial Average с S&P 500 – на 0,8% и 0,7% соответственно.

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«Потенциально возможна пауза ФРС, но разворота политики пока нет, – говорил вчера Bloomberg главный стратег Glenmede Джейсон Прайд. – ФРС телеграфирует, что дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики может произойти, а может и не произойти, но снижение ставок, похоже, пока не обсуждается».

Особенно быстро после пресс-конференции пошли вниз акции банков, которые начали было отскакивать на покрытии «шортов». ETF S&P Regional Banking рос на 1,7%, но день закрыл в минусе на 1,8%. А акции PacWest Bancorp, упавшие накануне на 27,78%, прибавляли 4%, однако завершили основные торги снижением на 1,98%.

Рынок ожидал, что ФРС более четко сообщит о прекращении подъема ставок – все-таки именно с ним связано то, что из четырех крупнейших крахов банков в истории США на эту весну пришлось три. Но Пауэлл постарался показать, что события этой недели – банкротство First Republic и обвал финансовых акций на ФРС особого впечатления не произвели. Он сообщил публике, что условия в банковской системе «в целом улучшились» с начала марта.

Однако трейдеры народ недоверчивый и под конец основных торгов продавали акции всех банков. Это оказалось весьма разумным ходом.

Индекс KBW Bank к закрытию потерял 1,89%, KBW Regional Banking – 1,5%, Nasdaq Bank – 1,05%. Но это было только начало.

Вскоре Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что PacWest Bancorp взвешивает ряд стратегических вариантов будущего, включая свою продажу или привлечение капитала. Она контролирует Pacific Western Bank, который уже вызывал сомнения у публики в марте, и теперь стало понятно, почему в последние дни акции Bancorp так стремительно падали.

Получалось, что разрекламированное в марте повышение ликвидности ей не помогло. Тогда инвестиционная компания Atlas SP Partners предоставила PacWest обеспеченную активами кредитную линию на $1,4 млрд.

В апреле сообщалось, что бегство клиентов из Pacific Western Bank остановилось, но, очевидно, на прошлой неделе оно, как и во многих других банках, возобновилось. Долгая и мучительная гибель First Republic Bank, транслировавшаяся фактически в прямом эфире, не произвела впечатления, наверное, только на Джерома Пауэлла.

Pacific Western Bank, конечно, мельче, чем предыдущие жертвы кризиса. Но назвать его незаметным нельзя – с активами, превышающими $40 млрд, он находится в середине Top 100 банков США. Это означает, что вынести все деньги из него вкладчики могут быстрее, чем из 4 предыдущих банкротов, но воздействие на нервы клиентов других банков эта история будет иметь не меньшее.

Вчера на постмаркете акции PacWest рухнули еще более чем на 50%. С максимума прошлого года они потеряли уже 94,1%, а с начала марта – 89,2%. Эти результаты мало отличаются от тех, что показывал First Republic Bank в последние дни своей борьбы за жизнь.

Рухнули акции и других банков, особенно региональных. Так, Western Alliance Bancorp на постмаркете потерял еще более 22% – от максимума прошлого года он рухнул уже на 81,6%. А ETF S&P Regional Banking дополнительно потерял вечером 3,96%.

«Когда теряется доверие к банкам, это чревато большими неприятностями, – говорил вчера Reuters трейдер Triple D Trading Деннис Дик. – Я не испытывал такого страха со времен мирового финансового кризиса. Это ускоряется, и это серьезно».

