Антиутопия для самых маленьких

Известный во всем мире антифашистский сюжет о том, как зарождается новое государство Коричневых и к чему приводят законы о единомыслии, впервые вышел на сцену РАМТа в 2022 году в рамках проекта театрализованных читок современной литературы для детей и подростков «ВСЛУХ». «Коричневое утро» - отличный повод для, возможно, первого в жизни юного зрителя разговора о природе фашизма.

Саша ЗОЛОТОВИЦКИЙ: «Для меня это первая встреча с театром для детей, область неизведанного. И я стараюсь избежать того, что меня самого раздражало в детстве - сюсюканье взрослых, которые боятся говорить с детьми о сложных темах на равных и всерьез. В новелле Франка Павлоффа ужасные вещи преподносятся через юмор, самоиронию и отстранение. Это не значит, что мы нивелируем катастрофу массового истребления одних людей другими. Мы лишь стараемся посмотреть в лицо страху, по возможности, с улыбкой и остаться человеком. Такой навык полезен в любом возрасте».

Постановка реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В ролях: Даниил ШПЕРЛИНГ, Николай УГРЮМОВ, Яна ПАЛЕЦКАЯ.

Продолжительность спектакля: 1 час без антракта.

Премьерные спектакли пройдут 7, 8, 17 и 18 мая в 19.00, и 27 мая, 4 и 17 июня в 16.00

12+