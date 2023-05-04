«АвтоВАЗ» сообщил о трехкратном росте продаж в апреле

Продажи концерна «АвтоВАЗа» в апреле выросли более чем в три раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составили 27,6 тыс. машин.

Об этом говорится в сообщении компании.

«По итогам апреля 2023 года официальными дилерами LADA в России было реализовано 27 635 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что на 225% выше, чем в апреле 2022 года (эффект низкой базы кризисных явлений на рынке годом ранее), и на 18,4% выше, чем в марте 2023 года», — указывается в пресс-релизе.

Уточняется, что наиболее популярным автомобилем по итогам отчетного месяца стала Lada Granta. В апреле было продано 19,9 тыс. машин этой модели, что в 7,6 раза больше показателя апреля прошлого года и на 22,4% больше показателя за март 2023-го. «Это стало абсолютным рекордом продаж Granta с момента запуска модели в 2011 году», — подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что в прошлом месяце было реализовано 3,4 тыс. внедорожников Niva Legend. Это в 4,6 раза больше показателя за апрель 2022-го и на 25,5 % больше показателя за март этого года. Продажи Niva Travel составили 3,9 тыс. авто, что превышает показатель апреля прошлого года в 3,2 раза и показатель марта текущего года на 4,6%.