Банки снизили ставки по депозитам

По итогам третьей декады апреля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 7,64%. По сравнению со второй декадой прошлого месяца она снизилась на 0,04%, оставаясь до этого неизменной два месяца, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в апреле 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада апреля — 7,68%; II декада апреля — 7,68%; III декада апреля — 7,64%», — сообщили в ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,64%; от 91 до 180 дней — 6,76% (-0,03%); от 181 дня до 1 года — 6,64%; на срок свыше 1 года — 8,26% (-0,05%).

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

