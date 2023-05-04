Дни Москвы с 3 по 5 мая будут представлены в азербайджанской столице различными выставками, концертами и творческими встречами.

Дмитрий Астрахан, художественный руководитель Московского театра «Школа современной пьесы»:

Это очень приятно, что в Дни Москвы в Баку наш театр участвует в этом мероприятии и представляет столицу. Когда каждая поездка за границу становится особенным моментом в наше время, нам очень важно, что мы покажем в Азербайджане спектакль из нашего репертуара «В лунном сиянии» («Дурочка и зек»). Мы знаем, что Баку – гостеприимный и театральный город, с прекрасными театральными традициями и с людьми, которые любят русское искусство и русский театр. В нашей программе запланирована Творческая встреча с народной артисткой России Еленой Санаевой, а я проведу мастер-класс для студентов. Ждем эту приятную встречу и надеемся, что оправдаем ожидания зрителей, и все будут довольны.

Программа Московского театра «Школа современной пьесы»:

4 мая в 20.00 показ спектакля «В лунном сиянии» (Дурочка и зэк) в Азербайджанском государственном русском драматическом театре. Это трогательная, добрая и искренняя история любви двух героев, между которыми, казалось бы, нет ничего общего. Она одинока… и он одинок. Два одиноких сердца нашли друг друга!

5 мая в 14.00 состоится мастер-класс с Астраханом Д.Х. в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств

5 мая в 19.30 состоится Творческая встреча с н.а. РФ Санаевой Е.В. в культурном центре Русский дом.