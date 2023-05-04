Экономический рост вот-вот снова станет ростом

Минэкономразвтия опубликовало обзор «О текущей ситуации в российской экономике. Март–апрель 2023 года». Как сказано в документе, размещенном на сайте министерства, в марте 2023 г. рост ВВП с исключением сезонного фактора составил, по предварительной оценке, +1% м/м против -0,3 м/м месяцем ранее. В годовом выражении снижение ВВП замедлилось до -1,1% г/г (-2,9% г/г в феврале и -2,7% г/г в январе 2023 года). В целом по первому кварталу 2023 года динамика ВВП составила -2,2% г/г.

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Поддержку восстановлению экономике в марте оказал рост промышленного производства: +1,2% м/м, и +1,2% г/г. При этом уровень 2021 года превышен на 3,5%. Эффект низкой базы предыдущего года в марте проявляется незначительно, благодаря более позднему спаду в добывающем секторе.

В обрабатывающих производствах в марте наблюдалось существенное улучшение динамики: с учётом сезонного фактора рост составил +3,6% м/м SA к предыдущему месяцу (+0,2% м/м в феврале). В годовом выражении рост +6,3% г/г (к уровню 2021 г. +5,6%). Наибольший положительный вклад (+2,8 п.п.) в динамику обрабатывающих производств внёс металлургический комплекс: +13,5% г/г после 10,3% г/г в феврале.

К уровню марта 2021 года рост производства в металлургическом комплексе составил +14,8%. После продолжительного спада машиностроительный комплекс по итогам нынешнего марта показал рост +10% г/г, и превысил уровень аналогичного месяца 2021 года на +1,4%. В целом комплекс внёс +1,6 п.п. в общий рост обрабатывающих производств.

В добывающей промышленности в марте отмечена отрицательная динамика на фоне добровольного снижения добычи нефти: с учётом фактора сезонности снижение -1,0 м/м SA к предыдущему месяцу (в годовом выражении -3,6% г/г после -3,2% г/г месяцем ранее). К уровню марта 2021 года пока сохраняется превышение на +2,9%. Поддержку выпуску в добывающем секторе оказала добыча прочих полезных ископаемых (+3,9% г/г после -20,6% г/г).

Объём работ в строительстве в марте с исключением сезонности сократился на 2,2% м/м после роста на 1,9% м/м в феврале. В годовом выражении рост замедлился до +6,0% г/г (+11,9% г/г в феврале), превысив уровень аналогичного месяца 2021 года на 11,7%.

В марте возобновился рост выпуска в сельском хозяйстве с исключением сезонного фактора: +1,8% м/м после сокращения на -0,3% м/м в феврале. В годовом выражении рост ускорился до +3,3% г/г после +2,6% г/г в феврале. Грузооборот транспорта с исключением сезонности в марте вырос на 0,4% м/м после снижения на 0,8% м/м в феврале. В годовом выражении спад составил 3,6% г/г (-0,4% г/г в феврале).

Росту экономики в марте способствовал выход в положительную область оптовой торговли: с исключением сезонности рост +5,1% м/м после снижения на 3,9% м/м месяцем ранее. В годовом выражении сокращение показателя замедлилось до -8% г/г после -15,1% г/г в феврале. По отношению к марту 2021 года спад сократился до -9,2% (-12% в феврале).

Предварительная оценка Росстата за первый квартал 2023 года будет опубликована 17 мая 2023 года. В апреле глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что министерство оценивает темпы роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2%, к 2026 году – 3%, главным образом, за счет восстановления потребительского спроса.

Пространство для роста – есть, и немалое

Основной вклад в восстановлении экономики, согласно мартовской статистике, сделал рост промышленного производства, отмечает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Рост в этой сфере составил 1,2% м/м в годовом выражении. В обрабатывающих производствах в целом рост по году 6,3%, и наиболее ощутимый скачок – в металлургии.

«На мой взгляд, рост продолжится в агропромышленном комплексе, обрабатывающих производствах и в транспортных (автомобильный, железнодорожный и авиационный) секторах. В целом, я думаю, по году рост ВВП составит от 1 до 1,5%», – ожидает аналитик.

«Свято место пусто не бывает, – комментирует статистику ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. – Российский ВВП доказывает это на практике. По мере ухода зарубежных компаний, которые часто передают свой бизнес российскому менеджменту, экономика будет демонстрировать не только восстановление, но и рост.»

Если обратить внимание на ассортимент в различных магазинах с потребительскими товарами, отмечает эксперт, то можно заметить, что на полках появляются новые российские бренды. Берутся они, естественно, не из воздуха, но из производственных процессов предприятий, которые ранее относились к зарубежным компаниям. PMI в обрабатывающих отраслях РФ за февраль показал активные закупки компонентов, что является предвестником роста производства.

Уже в марте спад в экономике резко замедлился, констатирует аналитик. А при некоторых манипуляциях с учётом данных ВВП, даже начал расти. Постепенно ситуация будет улучшаться, так как спрос внутри страны стабилизировался. Далеко не все потребности сегодня можно покрыть с помощью импорта. Поэтому внутреннее производство будет наращиваться на базе предприятий, ранее принадлежащих иностранным владельцам.

Более того, если бы все статьи экономики были раскрыты, то вклад ОПК в рост ВВП также был бы заметен, уверен Кочетков. Однако даже при закрытых статьях активность оборонного комплекса распространяется на другие отрасли, поэтому цифры за март не вызывают удивления. Но это только начало. Замещение импорта, восстановление производства, возникновение новых продуктов может поставить экономический рост на рельсы роста.

В общем, заключает Андрей Кочетков, вокруг России также происходят процессы, которые будут стимулировать экономику РФ. Китай, по сути, находится в начале санкционной эскалации, но уже сегодня понятно, что торговые отношения с РФ становятся стратегически важными в различных областях. Эти области не ограничиваются только топливными ресурсами. РФ обладает существенной базой производства материалов, а по сей причине пространство для роста ВВП существует, и оно далеко не мизерное.