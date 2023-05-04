Эн+ сконцентрируется на работе в Сибири

Несмотря на снижение чистой прибыли в минувшем 2022-м, группа продолжила все социальные, образовательные и экологические проекты, анонсированные ранее.

Отметим, в конце апреля Эн+ впервые опубликовала единый отчет по итогам года, включив в него как традиционные финансовые показатели, так и результаты социальных программ. «Это позволит обеспечить заинтересованным сторонам более оперативный доступ к наиболее полной информации о деятельности компании», — говорится в сообщении компании.

Как рассказал гендиректор Эн+ Владимир Кирюхин, в минувшем году компания продолжила все заявленные ранее социальные проекты: в их числе строительство инфраструкуры, открытие центра спортивных единоборств, поддержка местных жителей и своих сотрудников, формирование кадрового резерва для промышленности.

«В период пандемии мы одними из первых построили для борьбы с ковидом медицинские центры, которые спасли жизни тысячам пациентов, и продолжают оказывать медицинскую помощь», — напомнил он. Кроме того, в прошлом году компания также «бесперебойно обеспечивала огромные территории Сибири светом и теплом», добавил Владимир Кирюхин.

Курс на устойчивое развитие

Несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию, в минувшем году Эн+ усилила работу по нескольким направлениям. По оценкам компании, более 81% вопросов, которые вынесли на рассмотрение совета директоров, были связаны с устойчивым развитием.

В том числе, компания нарастила объем вложений, направленных на охрану окружающей среды, на 56% до 243 млн. долл. США (по сравнению с 2021 годом).

Эн+ продолжила инвестировать в модернизацию производств и на четверть сократила уровни выбросов летучих органических соединений на своих площадках (также в сравнении с 2021-м). Благодаря программам по утилизации заводы повторно переработали или утилизировали 63% всех отходов и 97% — опасных.

В прошлом сентябре компания также подтвердила приверженность климатическим целям: снизить выбросы парниковых газов минимум на 35% к 2030 году и достичь их нулевого баланса к 2050-му. В том числе, в 2022 году металлургический сегмент Эн+» продолжал совершенствовать технологию электролиза на инертных анодах: с её помощью группа уже выпускает алюминий с самым низким углеродным следом в мире.

Поддержка кадров и образования

Как следует из отчета, зарплатный фонд Эн+ в прошлом году вырос на 31% до 1,9 млрд долл США (по сравнению с 2021 годом). Кроме индексации зарплат своим сотрудникам, компания также сократила важный разрыв: между доходами мужчин и женщин в энергетическом сегменте он за год уменьшился с 18% до 13%, в металлургическом — с 33% до 16%. А вот коммерческие и административные расходы, наоборот, сократились — на 21,1%, говорится в документе.

Группа также озвучила переезд штаб-квартир своего металлургического и энергетического бизнесов в Красноярск и Иркутск и продолжила программы по развитию других городов своего присутствия. В них она строит жилье для сотрудников, создает инфраструктуру в сфере образования и здравоохранения, проводит культурные и экологические программы.

В том числе, в прошлом году Эн+ сохранила корпоративную ипотеку: сотрудники предприятий холдинга могут купить с помощью работодателя квартиру в новостройке, на рынке вторичного жилья или частный дом. К концу 2022 года к ней присоединились 450 сотрудников металлургического сегмента.

Эн+ продолжила поддержку программ в области образования. В 2022 году она запустила «Мультилабы»: проект по оборудованию школ современными центрами в области робототехники, электроники, 3D-моделирования и интернета вещей. По итогам конкурса такими центрами оснастили школы в Иркутске, Красноярске и Дивногорске. Интерес к теме «с младых ногтей» призван поддержать и фестиваль «Робосиб»: крупнейший в Сибири фестиваль для школьников, интересующихся робототехникой.

В минувшем году выросли масштабы «Академия ИТ»: программы дополнительной подготовки студентов, специализирующихся на информационных технологиях на базе Сибирского федерального университета. Все эти проекты — часть большого направления, направленного на создание кадрового резерва, прежде всего — инженеров.

Экология и культура

Группа уделяет внимание культуре, а также ее доступности в регионах. В честь 20-летия Эн+ в Иркутске состоялся фестиваль культуры «Энергия», где презентовали актуальные веяния современного искусства, книжные новинки, спектакль ведущего московского театра на Бронной, а также прошли встречи с писателями.

При поддержке компании в рамках фестиваля «Золотая маска» показали лучшие работы МХТ им. Чехова, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, РАМТ и др. В рамках другого мероприятия — Baikal Dance Festival — выступление артистов балета состоялось на берегу озера Байкал.

Защита этого крупнейшего в мире пресноводного озера по-прежнему занимала особое место в проектах Эн+ в прошлом году. Напомним, что совместно с ведущими научными институтами компания ежегодно проводит его экологический мониторинг и инициирует проекты, которые могут помочь улучшить ситуацию. Так, Эн+ инициировала создание партнерства «Байкал без пластика», которое объединило десятки организаций для уменьшения загрязнения Байкала пластиком. Именно пластиковый мусор вывозят грузовиками с берегов озера в ходе волонтерских акций, которые поддерживает компания. В 2022 году в них приняли участие несколько тысяч человек.

Снижение финансовых показателей

Все эти проекты Эн+ реализовала, несмотря на ухудшение финансовых показателей в прошлом году. Иностранные санкции, разрыв логистических цепочек и сложная геополитическая обстановка повлияли на снижение чистой прибыли компании за 2022 год на 47,8% до 1 846 млн. долл. США.

В 2023 году группа продолжит переориентацию на Восток. Планируется, что энергетический бизнес Эн+ модернизацию ГЭС и ТЭС, а также будет повышать мощности имеющихся активов. Напомним, электрические сети Сибири испытывают предельные нагрузки из-за роста нелегального майнинга. Алюминиевый бизнес продолжит модернизацию производств и внедрение технологии «зеленого» алюминия, а также сконцентрируется на продажах на дружественных России рынках.

Новыми же точками роста в 2023 году останется поддержка образования и кадров, включая запуск программ в области сбыта, коммерции и логистики, а также дальнейшая цифровизация процессов и превентивное управление рисками. На пути устойчивого развития закрывать существующие проекты компания не планирует, а наоборот, обещает расширять текущие и запускать новые, направленные на развитие и трансформации экономики Сибири.