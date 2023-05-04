Глава Ингушетии Калиматов и премьер-министр РФ Мишустин встретились в Минводах

В ходе Кавказской инвестиционной выставки «МинводыЭКСПО» состоялась встреча главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Руководитель региона отчитался перед председателем правительства о результатах социально-экономического развития республики за 2022 год и обратил внимание, что по большинству показателей фиксируется улучшение.

В Минводах состоялась встреча главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Она прошла в рамках мероприятий, проводившихся в ходе Кавказской инвестиционной выставки «МинводыЭКСПО». Калиматов выступил с отчетом по итогам социально-экономического развития республики, которых удалось достичь в 2022 году. По его словам, прогнозы были несколько иными, и реальные результаты превзошли их.

Как заметил Калиматов, правительство региона приложило все возможные усилия для того, чтобы в Ингушетии было сохранено стабильное социально-экономическое развитие. По его словам, добиться этого удалось благодаря поддержке федерального правительства. Как подчеркнул руководитель региона, решающую роль сыграла помощь со стороны Кабмина и Минфина. Калиматов отметил, что в результате власти Ингушетии сумели привести финансовую систему субъекта к стабильному состоянию, а также решить сложные вопросы, которые накапливались на протяжении длительного периода времени. В качестве примера решения одной из самых трудных проблем глава республики привел сокращение объема долговых обязательств Ингушетии по мерам бюджетного принуждения. Изначально эта сумма составляла 3,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день это лишь 31 миллион рублей, и уже в текущем месяце соответствующий вопрос, как ожидают власти субъекта, удастся окончательно закрыть. Еще одна проблема, которая была решена при участии правительства РФ – снижение кредиторской задолженности. Помощь, полученная из федерального бюджета, позволила снизить ее с 5,8 миллиарда рублей до 1,4 миллиарда рублей.

Ингушетия демонстрирует хороший рост ряда экономических показателей: по итогам 2022 года она заняла первое место по СКФО и пятое по России по индексу промышленного производства (110,8%). По индексу сельского хозяйства она также оказалась лидером по СКФО, а по России заняла десятое место (117,7%).

В республике наблюдается увеличение объема выпускаемой сельхозпродукции, предпринимаются шаги по поддержке инвестиций и бизнеса, растет число субъектов МСП.

Также в Ингушетии активно реализуются национальные проекты. За помощь в этом процессе Калиматов также поблагодарил Мишустина, назвав поддержку со стороны федеральных властей колоссальной. Он уточнил, что за четыре года по нацпроектам в регионе было построено и реконструировано более 280 объектов, и республика не справилась бы с этим собственными силами.

На сегодняшний день Ингушетия реализует более 40 региональных проектов, причем по ним уже подписано 62 контракта из 65 запланированных.