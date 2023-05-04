Henkel объявила о закрытии сделки по продаже бизнеса в РФ за 54 млрд рублей

Немецкая химико-промышленная компания Henkel завершила сделку по продаже своих активов в России.

Об этом говорится в заявлении концерна. Отмечается, что бывший завод предприятия в Ленобласти сохранит рабочие места после смены собственника.

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Henkel объявила о заключении соглашения о продаже бизнеса в РФ консорциуму местных инвесторов 20 апреля, напоминает пресс-служба компании. «На данный момент сделка завершена, цена продажи составляет 54 млрд рублей (около €600 млн)», — указывается в сообщении.

В числе покупателей российских активов Henkel — компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. В начале марта Henkel проинформировала, что планирует завершить сделку по продаже бизнеса в РФ в I квартале 2023 года. В компании заверили, что во время подготовки к уходу из России 2,5 тыс. ее сотрудников продолжат работать.

После ухода компании в РФ остались 11 заводов, производящих клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены.

Henkel приняла решение о продаже своего бизнеса в Росси в апреле 2022 года. В начале текущего года «Henkel Россия» начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. Как сообщил ее гендиректор Сергей Быковских, «с новыми инвесторами у компании начинается новый этап развития». В компании, по его словам, намерены «продолжить курс на устойчивый и прибыльный рост, расширение портфеля продукции и охват рынка», особое внимание будет уделено «сохранению рабочих мест, высокому качеству производственных процессов и выпускаемой продукции при наращиваемых объемах».