Как выбрать кондиционер в дом и квартиру

Виды кондиционеров

По типу установки выделяют следующие виды кондиционеров:

Настенные. Эти сплит-системы предназначены для установки в жилых помещениях. На сайте cazane представлены модели от самых известных производителей по доступным ценам. К их главным преимуществам относятся: несколько рабочих функций, отсутствие шума в рабочем состоянии, множество моделей, функция дополнительной очистки воздуха. Эти модели считаются самыми простыми и универсальными. Доверять монтаж сплит-системы следует профессионалам так как при нарушении правил установки и эксплуатации не получится воспользоваться гарантией производителя в случает обнаружения проблем.

представлены модели от самых известных производителей по доступным ценам. К их главным преимуществам относятся: несколько рабочих функций, отсутствие шума в рабочем состоянии, множество моделей, функция дополнительной очистки воздуха. Эти модели считаются самыми простыми и универсальными. Доверять монтаж сплит-системы следует профессионалам так как при нарушении правил установки и эксплуатации не получится воспользоваться гарантией производителя в случает обнаружения проблем. Кассетные. Эти кондиционеры предназначены для использования в просторных помещениях площадью более пятидесяти квадратных метров, например, в коттеджах или торговых центрах. С их помощью обеспечивается эффективное и равномерное охлаждение воздуха в комнате.

Мобильные. Эти кондиционеры являются самыми простыми и бюджетными, их покупают для помещений, где установка полноценной сплит-системы была бы нецелесообразной. Часто такие кондиционеры приобретают для дач, летних домиков.

Компрессор

Сплит-системы с инвенторным компрессором стоят дороже своих конкурентов, но затраты на приобретение в скором времени окупятся, так как при работе таких приборов существенно снижаются затраты на электроэнергию. Подсчитано, что экономия на электричестве достигает сорока процентов.

Мощность

Здесь действует простое правило: чем больше площадь помещения, тем большая мощность кондиционера потребуется. Для стандартной квартиры на каждые десять квадратных метров площади требуется не менее одного киловатт мощности.

Перед покупкой обратите внимание на расположение комнат. Так, в комнатах, которые выходят на южную сторону, бывает теплее, поэтому целесообразно приобрести устройство большей мощности.

Обогрев

Если собственники предпочитают, чтобы в их доме было тепло, независимо от центрального отопления, то следует обратить внимание на модели с возможностью обогрева. Во включенном состоянии разогретый фреон поступает во внутренний блок сплит-системы, после чего выводится из него уже охлажденным. Большинство моделей кондиционеров предназначены для обогрева помещения при наружной температуре не более минус семи градусов по Цельсию.