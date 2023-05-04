Медведев: атака на Кремль приведёт к эскалации конфликта

Заместитель председателя Совета безопасной РФ Дмитрий Медведев, прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, заявившего, что ЕС призывает России не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.

«Именно к эскалации конфликта этот теракт, осуществлённый киевскими властями под руководством Вашингтона и с одобрения властей Евросоюза, и приведёт. Этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе», – цитирует Медведева РИА Новости.

Как ранее писал «Эксперт», Медведев заявил, что после атаки беспилотников по резиденции Путина в Кремле, «не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики». По мнению политика, президент Украины уже не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции.

Между тем, СК РФ опубликовал сообщение о возбуждении уголовного дела в связи с атакой двух БПЛА на Кремль. Уточняется, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт) «в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России».

По данным следствия, два БПЛА были нацелены на Кремль, «но в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя».

В СК РФ считают причастность Киева к теракту в Кремле фактически доказанной. Имена предполагаемых заказчиков, посредников и исполнителей не называются, но в Москве уже задержаны несколько агентов главного управления разведки украинского Минобороны, возможно причастных к преступлению.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за инцидентом стоит Вашингтон, а попытки украинских властей и американских официальных лиц отрицать это являются смехотворными.

«Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне, – подчеркнул он. – А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. И каждый раз Киеву дают право в выборе средств».

При этом представитель Кремля отметил, что российские власти обнародовали лишь небольшую долю имеющихся у них данных по этому нападению.

