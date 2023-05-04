МИД РФ призвал мировое сообщество осудить атаку киевского режима на Кремль

Российское Министерство иностранных дел решительно осуждает попытки террористических атак на Кремль.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем попытки террористических актов, совершённые ночью 3 мая против Московского Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в МИД.

В министерстве указали на отсутствие сомнений в том, что за атаками стоит киевский режим, который уже давно использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения. В частности, это подрыв Крымского моста в октябре прошлого года и удары по мирным объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях, а также многочисленные диверсии, пояснили в МИД.

«Теперь Москва. Террористическая и диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты», — констатировали в дипломатическом ведомстве, добавив, что Кремль является резиденцией главы государства и этот факт усугубляет тяжесть преступления.

«Особый цинизм действий неонацистской украинской власти состоит в том, что попытка покушения на Президента России была совершена накануне Дня Победы и Парада 9 Мая», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что молчание «коллективного Запада» свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима в Киеве.

«Считаем, что мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима», — указывается в заявлении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что РФ оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов.

«Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны», — говорится в пресс-релизе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем выразила уверенность в том, что за все действия Киева отвечают «натовские кураторы». «Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что поддержка Западом Киева через поставки вооружений является бездумной и безответственной. Дипломат отметил, что отправка Украине современного оружия и «поощрение его задумок о контрнаступлении» приведет к дальнейшей эскалации конфликта и кровопролитию.

Напомним, накануне пресс-служба администрации президента сообщила об отражении атаки украинских дронов на Кремль. Владимира Путина на тот момент в его кремлевской резиденции не было, в результате инцидента никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца получили небольшие повреждения два медных листа. «Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено буквально два медных листа, которые покрывают купол», — цитирует Пескова ТАСС. Представитель Кремля уточнил, что «эти два листа или уже заменены, или это будет сделано «сегодня или завтра». «Все будет как новое. Других каких-либо повреждений или разрушений нет», — добавил представитель Кремля.