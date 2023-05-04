Минфин почти вдвое сократит продажу юаней по бюджетному правилу

Минфин РФ с 10 мая по 6 июня намерен направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 40,4 млрд рублей, ежедневный объем продаж будет эквивалентен 2 млрд рублей. С 7 апреля объем ежедневных продаж составляет 3,7 млрд рублей (всего 74,6 млрд рублей).

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«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 40,4 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 10 мая 2023 года по 6 июня 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 2,0 млрд рублей», — говорится в сообщении министерства.

В Минфине указали, что отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого объема по итогам апреля составило минус 32,4 млрд рублей. Объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в мае ведомство прогнозирует в размере минус 8,1 млрд рублей.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань – рубль» в рамках бюджетного правила стартовали 13 января. Все это время происходила только продажа валюты.

