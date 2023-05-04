Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ за последние сутки

Минобороны РФ на брифинге 4 мая сообщило о больших потерях, которые за последние сутки ВСУ понесли в зоне проведения специальной военной операции.

Согласно оперативной информации, которую озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Донецком направлении штурмовые отряды овладели 2-мя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артёмовск (украинское название Бахмут). При этом подразделения ВДВ пресекают здесь попытки противника контратаковать с флангов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск в районе населённого пункта Красное, юго-западной окраины Артёмовска и Григоровки поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ. Авиация в данном районе совершила 6 самолётовылетов, артиллеристы выполнили 57 огневых задач.

В районе населённого пункта Белогоровка уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. В районе города Славянск (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили 255 украинских военнослужащих, 6 автомобилей, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районе Угледара, Водяного и Великой Новоселки (ДНР), а также Малой Токмачки, Новоданиловки, Червонного и Каменского (Запорожская область). Потери противника составили до 30 украинских боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе города Кировоград уничтожено хранилище топлива ВСУ.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское (ЛНР), Першотравневое и Новомлынск (Харьковская область). В районах населённых пунктов Стельмаховка (Харьковская область), Кисловка, Синьковка, Тимковка и Ивановка (ЛНР) пресечены действия 6 украинских ДРГ. В районе населённого пункта Волчанск (Харьковская область) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. Всего на данном направлении уничтожены до 30 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Терны, Серебрянка (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 пикапа, танк и гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидировано до 35 украинских военнослужащих, 6 автомобилей, 2 гаубицы (Д-30 и «Мста-Б»), а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Российские системы ПВО перехватили 9 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Смерч», уничтожены 14 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Новопрокофьевка (Запорожская область), Любовка, Каменка, Лебяжье, Кирилловка (ДНР), Лисичанск, Кривошеевка и Червоная Диброва (ЛНР).

Всего с начала проведения СВО российские силы уничтожили 416 украинских военных самолётов, 230 вертолётов, 3 949 БПЛА, 421 ЗРК, 8 967 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин РСЗО, 4 728 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 9 949 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ пытаются прорвать линию обороны на Артёмовском направлении, российские военнослужащие удерживают натиск.

По его словам, ему поступает информация, что противник предпринимает действия наступательного характера.