В Москве назвали условие для мирного разрешения украинского кризиса

Поощрение Западом контрнаступления Киева и отправка на Украину современного вооружения приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью газете «Известия». Дипломат назвал передачу Западом оружия Украине бездумным и безответственным решением.

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«Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта. Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют», — сказал замминистра. Он добавил, что «никаких диведендов ни Киев, ни Запад от этого не получат».

По словам Галузина, вооруженные силы РФ готовы к любому развитию событий. Дипломат подчеркнул, что США напрямую вовлечены в конфликт и являются его «непосредственным участником». Он выразил уверенность в том, что к миру не стремятся ни на Западе, ни на Украине, в противном случае договор о гарантиях безопасности по предложению Москвы был бы заключен еще в 2021 году.

Замглавы МИД РФ отметил, что идея членства Украины в НАТО была «положена на бумагу» еще в 2008 году. «И она каждый день доказывает свою опасность для мира и стабильности в Европе. Чем раньше натовцы перестанут носиться с этой идеей, тем раньше наступит действительно мирное разрешение кризиса, основанное на тех фундаментальных положениях, на которых формировалась украинская государственность в начале 1990-х годов, а именно на нейтральном внеблоковом статусе страны», — заключил дипломат.