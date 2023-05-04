«Мы окажемся в лидерах»: Решетников спрогнозировал рост ВВП выше развитых стран

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Они сравнили уровень ВВП и объем госдолга в США, Европе и России, а также прогнозируемые темпы роста развитых экономик мира. По словам министра, по итогам текущего года Россия окажется в числе лидеров среди развитых стран по росту ВВП. «Дай бог», — ответил на это глава государства.

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«Мы совсем в другой ситуации находимся: у нас в разы ниже уровень госдолга, у нас существенно ниже инфляция. Из развитых стран у нас, в общем, [годовая инфляция] сейчас по марту на одном из самых низких уровней – 3,5 процента, а по апрелю данные сейчас вообще 2,6 процента», — цитирует пресс-служба Кремля Решетникова.

Путин подтвердил, что мартовская инфляция в Германии оценивалась в 7,4%, в еврозоне в целом – 6,9%, во Франции – 5,7%, в США – 5%. Решетников обратил внимание президента на меры по снижению инфляции в России, которые были приняты еще в прошлом году. Он указал, что в этом году не будет индексации тарифов, кроме того, прогнозируется очень хороший урожай и работают гибкие экспортные пошлины, которые «предотвращают перенос мировой инфляции к нам».

Путин обратил также внимание на цифры госдолга в разных странах. Так, в США госдолг от ВВП составляет 121,7%, в Еврозоне – 90,9%, в Германии – 66,5%, Франции – 111,1%, а в России – 14,9%, что является «хорошим показателем», отметил президент.

«Прогноз темпов роста экономики мира по 2023 году: мы видим по развитым экономикам диапазон 1,3–1,6% – это прогноз МВФ. Наш прогноз – 1,2%, но тут особенность прогноза есть. Вы знаете, что наш прогноз, как правило, корректируется в большую сторону от оценки. Мы все-таки чуть-чуть более консервативны, потому что бюджет, да и все-таки риски некоторые закладываем, и, как правило, потом мы все эти годы действительно в плюс добавляли, а прогнозы МВФ, как правило, потом в минус. Поэтому я думаю, что по итогам года мы окажемся в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста», — подчеркнул Решетников.

Он уточнил, что прогноз МВФ по России «несколько меньше, но тоже признает рост». При этом Международный валютный фонд по Еврозоне прогнозирует рост ВВП даже меньше, чем по РФ, а Германия вообще «уходит в минус», обратил внимание Путин.