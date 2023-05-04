Новости спецоперации: ВСУ пытаются прорвать линию обороны в районе Артёмовска

ВСУ пытаются прорвать линию обороны на Артёмовском направлении, российские военнослужащие удерживают натиск.

Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ему поступает информация со всех наших участков зон ответственности, что противник предпринимает действия наступательного характера, передаёт РИА Новости.

«Самая, скажем так, жаркая ситуация традиционно на Артёмовском направлении, именно оттуда мне сегодня поступила информация, что противник попытался прорвать нашу линию обороны. Но наши ребята удерживают натиск противника», – подчеркнул Марочко.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны, российские штурмовые отряды вели бои в западной части Артёмовска (украинское название Бахмут). За сутки на данном направлении потери противника составили более 385-ти украинских военнослужащих и наёмников, 4 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 2 гаубицы (Д-20 и Д-30) и танк.

