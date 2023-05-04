Особенности и преимущества онлайн-кредитования

На сайте https://кредит-онлайн.рф собраны данные проверенных МФО, оформить заявку и получить денежные средства здесь можно в течение получаса.

Преимущества микрофинансирования

В отличие от банковских кредитов, микрозаймы отличаются простотой, удобством и легкостью, для их получения пользователю даже не требуется выходить за пределы дома.

Заемщики делают выбор в пользу этого вида кредитования за следующие достоинства:

Оперативность и легкость. Для получения денежных средств нужно выбрать ту организацию, с которой заемщик пожелает оформить договор займа. Чтобы избавить себя от неприятных ситуаций в дальнейшем, не стоит недооценивать важность этого этапа. После выбора требуется заполнить анкету и указать свои данные. Следует помнить, что любые случайные или намеренные неточности и искажение реальной информации могут стать причиной отказа в займе.

Честность. Для удобства клиентов, на сайте МФО созданы онлайн-калькуляторы, с помощью которых можно самостоятельно рассчитать сумму предстоящих платежей и общий размер переплаты в целом.

Зачисление денежных средств на карту или передача займа другим удобным способом сразу же после одобрения заявки. В большинстве подобных сервисов на рассмотрение запросов клиентов уходит не более пятнадцати минут. Получить займ можно как переводом на банковскую карту, так и наличными в любом ближайшем отделении компании.

Кредитная история и возраст не имеют значения. В банках клиенту требуется предоставить множество документов, подтверждающих его платежеспособность и официальное трудоустройство. В случае если у заемщика имеется не очень хорошая кредитная история, то ему с большой долей вероятности будет отказано в банковском кредите. В МФО все значительно проще: здесь выдают займы небольшими суммами, поэтому одобряют заявки 98 процентов пользователей, включая лиц с отрицательной кредитной историей. Главное условие – совершеннолетний возраст клиента.

Бывают ситуации, когда пользователь получает отказ на свой запрос. В этом случае необходимо проверить точность указанных данных. Если все указано верно, то при отправке запроса в другую МФО стоит попробовать указать цели кредита и обязательно оставить номер мобильного или стационарного телефона.