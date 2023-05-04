Пауэлл занялся любимым делом: обвалил индексы

Рынок вчера встречал заседание ФРС на подъеме: основные фондовые индексы уже в момент оглашения решения по ставке были в плюсе. Через 10 минут после начала пресс-конференции Джерома Пауэлла они установили внутридневные максимумы. Росли даже избитые в кровь за последние два дня акции американских банков: индекс KBW Regional Banking, упавший во вторник на 5,52%, прибавлял 3,2%.

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Поводы для закрытия «шортов» казались железобетонными: ФРС ожидаемо подняла ставку до 17-летнего максимума в 5–5,25% и сделала намеки на то, что этот подъем может оказаться последним. Из заявления, распространенного по итогам заседания исчез присутствовавший в марте пассаж о том, что дополнительное ужесточение политики может быть целесообразным.

Теперь в заявлении говорилось, что регулятор будет следить за поступающими данными, дабы определить, могут ли быть уместны дополнительные повышения ставки. Это многим напомнило формулировку, использованную при остановке повышения ставок в 2006 году, о которой в свою очередь накануне публике напомнили СМИ.

Это был самый оптимистичный из вариантов, рассматривавшихся рынком на фоне развивающегося банковского кризиса и нарастающей угрозы дефолта США. Была еще возможность оставить ставку неизменной, но срочный рынок, согласно данным CME, оценивал вероятность этого в пару–тройку процентов.

Однако новая формулировка не гарантирует, что ФРС не будет поднимать ставку на своем следующем заседании в июне. Более того: в заявлении отмечалось, что «инфляция остается повышенной», а рост рабочих мест по-прежнему «происходит высокими темпами». И индексы, как это нередко бывает вскоре после заседаний ФРС, начали беспорядочно раскачиваться. В «красную зону», впрочем, уходил лишь Dow, а S&P 500 и Nasdaq оставались в плюсе.

Пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, однако, добавила этим движениям интенсивности и в конечном итоге привела к обрушению индексов. Глава Федрезерва сообщил, что ставка может продолжить рост, если экономические данные укажут необходимость этого. «Мы готовы сделать больше, если будет оправдана более ограничительная денежно-кредитная политика», – заявил глава Федрезерва.

И акции пошли вниз.

Пауэлл с одной стороны подтвердил некоторую корректировку позиции регулятора, отраженную заявлением, а с другой – дал понять, что ФРС еще не приняла твердого решения прекратить подъем ставки. «Решение о паузе сегодня не принималось», – отметил Пауэлл.

Инфляция же, по его словам, все еще слишком высока. При этом долгосрочные инфляционные ожидания укоренились в экономике. Это также намекало на неприятные перспективы для акций – и нынешний-то подъем ставки многие считали чрезмерным и загоняющим экономику на фоне банковского кризиса в излишне глубокую рецессию. Теперь же вероятность грубой ошибки в глазах рынка выросла.

Не подняли настроения «быкам» и прочие обсуждавшиеся на пресс-конференции темы. Рецессии, как оказалось, с точки зрения регулятора еще вполне можно избежать, а банки крепки. Инфляция, на взгляд Пауэлла будет падать очень медленно, так что вопрос о снижении ставки в обозримом будущем просто не стоит.

Зато, председатель ФРС лишний раз напомнил о реалистичности дефолта США. Защитить экономику от последствий этого события регулятор, по его словам, не сможет. «Мы окажемся на неизведанной территории, и последствия для экономики США могут быть весьма неопределенными и неблагоприятными», – заявил он.

Министр финансов США, как известно, утверждает, что, если республиканцы и демократы так и не смогут договориться о подъеме потолка госдолга, то дефолта можно ждать уже с 1 июня. Между тем до этой даты Джо Байден, члены палаты представителей и сената будут одновременно находиться в Вашингтоне лишь в течение одной недели.

Это, равно как и накал взаимных обвинений во вредительстве, резко снижает шансы на заключение ими сделки. Пресс-конференция Джерома Пауэлла лишний раз напомнила рынкам об этой перспективе. Акции банков вновь рухнули, а основные фондовые индексы США закрылись в минус на 0,5-0,8%.

