Песков заявил, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атак на Кремль «смехотворны»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку на Кремль, совершенную в ночь на 3 мая с помощью украинских беспилотников. По его словам, за инцидентом стоит Вашингтнон, а попытки украинских властей и американских официальных лиц отрицать это являются смехотворными.

«Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. И каждый раз Киеву дают право в выборе средств», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля сообщил, что российские власти обнародовали лишь небольшую долю имеющихся у них данных по этому нападению. «Здесь очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, что мы это знаем, и понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте», — подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря президента, Москва рассматривает самые различные варианты ответа на украинскую атаку, речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах.

Говоря о реакции на произошедшее Владимира Путина, Песков отметил, что «президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость... в этом плане ничего нового не произошло». Песков добавил, что Парад Победы пройдет в обычном режиме, российский лидер традиционно выступит с трибуны. Пресс-секретарь главы государства заверил, что в Кремле будут приняты дополнительные меры безопасности, в том числе при проведении военного парада.

Обращения Владимира Путина или экстренного заседания Совбеза РФ после атаки беспилотников на Кремль не планируется, проинформировал также Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила уверенность в том, что за все действия Киева отвечают «натовские кураторы». В МИД РФ решительно осудили попытки терактов, совершенные ночью 3 мая и призвали мировое сообщество сделать то же самое. В дипломатическом ведомстве указали на то, что молчание «коллективного Запада» свидетельствует о его потакании террористическим методам киевского режима.