Слова американских чиновников, заявивших после атаки дронов на Кремль о том, что Киев может «сам выбирать», как защищать себя, являются «образчиком двойных стандартов».

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий приводит пресс-служба российской дипмиссии.

Статья по теме: «Не осталось вариантов»: Медведев призвал физически устранить Зеленского

«Здесь не нашли возможным признать очевидное — спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации», — сказал дипломат в ответ на просьбу журналистов оценить реакцию администрации США на произошедшее.

Статья по теме: Террористическая атака Кремля беспилотниками: ответ ожидается жесткий

Антонов указал на то, что время атаки — накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и зарубежных гостей, — выбрали неслучайно.

По словам посла, в Москве надеялись, что у администрации США «хватит сил и достоинства», чтобы осудить атаку, однако в Вашингтоне решили занять сторону преступного режима.

«Cегодня Соединенные Штаты выгораживают киевских преступников. А слова высокопоставленных чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, являются образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Зеленского на атаки по Российской Федерации. Слова бюрократов о якобы сдерживании киевского нацистского режима от ударов по целям за пределами своих границ — лживый фарс».

Дипломат заверил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает это необходимым «в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев» для руководства РФ.

«Как бы американцы отнеслись к тому, если бы некий дрон ударил по Белому дому, Капитолию или Пентагону? Ответ для любого политика, да и обывателя очевиден: наказание будет жестким и неминуемым», — отметил Антонов.

О том, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на подобные действия киевского режима, ранее заявила пресс-служба Кремля, 3 мая сообщившая о попытке Украины нанести удар двумя беспилотниками по столичной резиденции Владимира Путина.