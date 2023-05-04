Пострадавший бизнес четырех граничащих с Украиной регионов получит 1 млрд рублей

На поддержку бизнеса, пострадавшего на приграничных территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма, правительство РФ направило 1 млрд рублей. Основная часть средств будет предоставлена в виде безвозвратных грантов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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В министерстве уточнили, что поддержку получат почти 100 предприятий. Около 800 млн рублей направлено на восстановления бизнеса в Белгородской области, порядка 190 млн рублей — на поддержку курских предпринимателей, 11 млн рублей — брянских бизнесменов и около 3,5 млн рублей — в Крым. ‎Основная часть средств будет выдана предпринимателям в виде безвозвратных грантов.‎

Поддержка бизнеса, пострадавшего на граничащих с Украиной территориях, была затронута в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

«Правительством все решения приняты, миллиард рублей выделен, деньги мы довели уже до регионов. Конечно, конкретный объем поддержки регион определит, но мы вместе с ними все это проконтролируем. Единственное, может быть, Владимир Владимирович: мы ущерб определяли по состоянию на 1 марта – понятно, что там ситуация имеет развитие. Во втором полугодии вернемся, может быть, к этому вопросу», — сообщил Решетников.

Глава государства с ним согласился, призвав «по реальной обстановке оценивать ситуацию». Путин также подчеркнул, что «там сильные люди работают» и надо помочь им.

