Рекламное агентство: как выбрать надежного партнера

В настоящее время существуют агентства, предлагающие офлайн или онлайн-активности.

Задача рекламного агентства — создать имидж всей компании, товара или услуги за счет различных мероприятий сразу в нескольких сферах. К ним относятся онлайн и офлайн продвижение, SEM, графический дизайн, веб-разработка, контент-маркетинг, маркетинг по электронной почте и поддержка социальных сетей.

Каждое профессиональное рекламное агентство имеет специализированные инструменты, благодаря которым оно может эффективно укреплять позиции той или иной компании.

В 21 веке рекламное агентство просто необходимо

В наше время всем компаниям необходимо вкладываться в свой имидж — если они об этом забудут, то рискуют потерять большую группу клиентов. Также очень важно продвижение компании в Интернете.

Особенно молодое поколение ищет информацию об отдельных компаниях в основном в Интернете. Если мы не хотим строить с нуля огромный отдел маркетинга, стоит сделать ставку на рекламное агентство — его специалисты создадут для нас комплексный план действий, реализация которого может принести исключительно хорошие результаты.

Когда мы решаем воспользоваться услугами рекламного агентства, нам не нужно иметь готовый проект или план. Все, что нам нужно сделать, это представить наши основные ожидания, и мы получим комплексную стратегию с планом действий в отдельных областях.

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Критерии выбора

Существует упорядоченная классификация рекламных агентств, которая разделяет их по нескольким критериям. В первую очередь, агентства могут быть разделены по территориальному признаку и масштабу деятельности на региональные, национальные и международные.

Кроме того, агентства можно отнести к разным категориям в зависимости от объема и сути предоставляемых услуг, такие как агентства полного цикла, узкоспециализированные агентства, многопрофильные агентства и структурные подразделения крупных компаний. Также агентства могут быть классифицированы в зависимости от осваиваемых задач в рамках рекламного рынка, такие как агентства, работающие напрямую с клиентами, селлеры и байеры. И, наконец, агентства могут быть специализированными на конкретных направлениях работы, таких как маркетинговые компании, рекламные агентства-производители, BTL-компании, PR-агентства, креативные агентства, агентства, специализирующиеся на интернет-рекламе/маркетинге, медиа агентства, многопрофильные и узкопрофильные агентства.