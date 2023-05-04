Рубль ускорил рост на неожиданном решении Минфина

Министерство финансов РФ сегодня объявило, что недопоступление дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае 2023 года прогнозируется в размере 8,1 млрд руб. По итогам апреля казна получила по этой статье доходов на 32,4 млрд руб. меньше плана.

Статья по теме: Курс рубля: хочется справедливости

Исходя из этих оценок, в период с 10 мая по 6 июня финансовое ведомство продаст юаней на 40,4 млрд руб. в эквиваленте. Таким образом, объем ежедневных продаж составит 1,5 млрд руб., что на 1,2 млрд руб. меньше, чем в предыдущем периоде и на 2,9 млрд руб. меньше мартовского уровня.

Решение оказалось довольно неожиданным. Многие аналитики в последние дни говорили, что рост стоимости нефти в апреле и сокращение спрэда между российским сортом Urals и эталонной маркой Brent приведет к повышению дополнительных доходов от нефтегазового сектора до плановых уровней или даже выше. Соответственно, эти оптимисты прогнозировали, что Минфин начнет в не очень больших объемах покупать валюту на рынке, пополняя Фонд национального благосостояния.

Так или иначе, сейчас на российском финансовом рынке царит оптимизм, поэтому трейдеры трактуют все новости настолько позитивно, насколько это возможно. В сегодняшних данных Минфина они увидели, с одной стороны, ожидания роста нефтегазовых доходов, а, с другой – продолжения валютных интервенций в поддержку рубля.

В результате, к обеду четверга рубль укрепился к доллару на процент. Сделки проходят по котировкам около 79,4 руб. за доллар.

За среду рубль вырос к доллару на полпроцента, за вторник – на 0,8%.

В пользу рубля сейчас также играют факторы технического анализа. После длительного низковолатильного боковика, наблюдавшегося с 11 по 27 апреля, пара доллар-рубль пошла вниз. Заждавшиеся движения спекулянты присоединяются к росту рубля, покупая его против доллара. Не исключено, что потихоньку увеличивают продажу валюты и экспортеры, в том числе аккумулируя средства по грядущие выплаты дивидендов.

Однако возможно, что нынешний рост рубля носит локальный характер и связан со снижением спроса на реальные доллары и юани.

«За последнее время биржевой валютный рынок РФ стал гораздо менее ликвидным, чем в предыдущие годы, поэтому локальные потребности в покупке или продаже валюты кем-то из игроков теперь каждый раз отражаются в достаточно резком изменении котировок. При этом сейчас ликвидность на рынке еще меньше из-за низкой активности участников в перерыве между длинными выходными», – пишет в своем обзоре начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Более точно прогнозировать дальнейшее движение рубля получится лишь в середине следующей недели, когда, может быть, прояснится ситуация с геополитикой.