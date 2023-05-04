РЖД и туркменские «Железные дороги» подписали план по цифровизации грузоперевозок до 2025 года

РЖД и туркменская государственная компания «Железные дороги» подписали план мероприятий дорожной карты по цифровизации грузоперевозок.

Как пишет ТАСС, подписание плана по дорожной карте состоялось в рамках конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие — 2023».

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Сергей Павлов отметил, что хотя план мероприятий по цифровизации рассчитан на срок до 2025 года, сотрудничество планируется развивать и в дальнейшем. «Мы прорабатываем программу взаимодействия, которая включает в себя и разработку новых программных продуктов, разработку совместных программных продуктов, обновление техники и, самое главное, обучение кадров и обучение специалистов совместное», — рассказал Павлов.

Также он сообщил, что достигнута договоренность председателя правления РЖД Олега Белозерова с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым об обучении туркменских специалистов в Корпоративном университете РЖД.

По словам топ-менеджера, за первый квартал 2023 года РЖД нарастили объем перевозок через Туркмению в 3,5 раза. «Мы планируем эти достижения превышать и достигать еще лучших результатов. По окончании текущего года мы верим, что перейдем через планку в 1 млн тонн грузов. <...> Это [рост по сравнению с 2022 годом] в 20 раз», — цитирует агентство замглавы российского холдинга.