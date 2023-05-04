Самурайское терпение Кадзуо Уэды

Во вторник, 2 мая, иена упала до 15-летнего минимума против доллара в связи с мягкой риторикой Банка Японии.

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ФРС США по итогам заседания 2–3 мая подняла ставку на 25 б.п. — до 5–5,25% годовых. В противовес Федрезерву японский ЦБ по-прежнему демонстрирует склонность к мягкой денежно-кредитной политике. Закономерно, что доллар на этом фоне укрепился, а иена резко подешевела.

На фоне разницы в монетарной политике ФРС и Банка Японии пара USD / JPY агрессивно росла в конце прошлой и начале текущей недели, но «бычий» импульс угас после того, как пара не смогла преодолеть техническое сопротивление на уровне 137,75–138,00.

Банк Японии в ходе заседания принял решение оставить без изменений параметры сверхмягкой денежно-кредитной политики. Регулятор, правда, сообщил о намерении пересмотреть ее, но добавил, что процесс займет год или полтора – это говорит об отсутствии желания спешить с нормализацией ДКП. Впрочем, участники рынка и ранее предполагали, что Банк Японии может скорректировать свою политику – или, по крайней мере, анонсировать перемены – в апреле, после вступления в должность его нового главы Кадзуо Уэда.

Терпение и еще раз терпение

В прошлую пятницу, 28 апреля, Банк Японии (BOJ) сохранил сверхнизкую (отрицательную) процентную ставку на уровне -0,1%, отмечает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. На последовавшей за этим пресс-конференции новый управляющий Кадзуо Уэда заявил, что в его дальнейших планах – полный пересмотр денежно-кредитной политики, проводившейся предшественником – Харухико Куродой.

То есть, свидетельствует аналитик, на этом заседании никаких корректировок в управлении кривой доходности не произошло, но управляющий дал понять, что Банк Японии отменит предварительные рекомендации, которые обещают сохранить процентные ставки на текущем уровне. Тем самым он косвенно признал неизбежность ужесточения денежно-кредитной политики в будущем.

На этой информации японская иена на рынке Форекс моментально ослабла до 136 за доллар, а в первый день мая – до 137. Первое совещание Уэды в качестве управляющего Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики положило осторожное начало для возможных будущих изменений и одновременно дало понять, что спешить с этим он не будет.

Именно поэтому, полагает Вавилов, Банк Японии единогласно сохранил сверхнизкую отрицательную процентную ставку и дал обязательство «терпеливо» сохранять политику адаптивной. Что же до нового управляющего, то он заявил на пресс-конференции, что потратит от одного до полутора лет на изучение различных нетрадиционных монетарных шагов, предпринятых за последние 25 лет во время борьбы Японии с дефляцией и низкой инфляцией.

Базовые индексы Японии – Nikkei 225 и Topix – в этот день достигли многомесячных максимумов, поскольку мягкая позиция Банка Японии спровоцировала распродажу иены и сделала японские акции более привлекательными для иностранных инвесторов.

Между тем, Вавилов отмечает: последние макроэкономические данные показали, что основные потребительские цены в Японии ускорили рост. Они превысили апрельские консенсус-прогнозы экспертов, создавая давление на центральный банк и предпосылки для корректировки курса денежно-кредитной политики уже на этом заседании. До этого момента иена укреплялась с конца октября 2022 года в течение более чем 3 месяцев – на опасениях рецессии и банковского кризиса в США, которые стимулировали спрос на неё как на валюту-убежище.

Возможно, ФРС в обозримом будущем и приостановит кампанию по повышению ставок, учитывая недавние потрясения в банковском секторе. Но пока вчерашнее решение и пресс-конференция Джерома Пауэлла показали, что американский регулятор оставляет для себя открытыми самые разные варианты изменения денежно-кредитной политики. В этой ситуации все, что не является четким сигналом к паузе в цикле повышения ставок ФРС, окажет поддержку паре USD / JPY.

Если продажи иены продолжатся в ближайшие дни, то начальная поддержка сформируется на отметке 135,00, за которой последует 133,85 – нижняя граница краткосрочного канала. С другой стороны, если покупатели вновь появятся, то первое сопротивление, которое следует учитывать, расположится на уровне 136,60, а затем 137,75–138,00. При дальнейшем укреплении доллара фокус смещается к отметке 140.00.

Покупать пока не стоит

Курс японской иены сильно завязан на два фактора: цикл ставок самого банка Японии и курс денежно-кредитной политики ФРС США, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Банк Японии пока отказывается повышать ставку и выводить ее из области отрицательных значений (единственная страна в мире с -0,1% годовых), а Федрезерв США, напротив, после повышения ключевой ставки 3 мая до 5,25%, скорее всего, больше не станет ужесточать ДКП, и к концу года участники рынка ждут даже послаблений от регулятора.

Таким образом, указывает эксперт, курс ЦБ Японии давит на иену (мягкая монетарная политика априори играет против нацвалюты), а курс ЦБ США поддерживает иену в паре с долларом США. Сейчас пара USD/JPY удерживает равновесие в области 135. В перспективе иене будет сложно расти, поскольку внутренний монетарный цикл финансового руководства имеет приоритет. Поэтому, если ЦБ Японии не изменит свою политику и не поднимет ставку, иена в 2023 году будет тяготеть к 140, то есть, слабеть.



На российском рынке, напоминает Зельцер, у иены нет биржевой котировки: страна заняла жесткую антироссийскую позицию, и чтобы снизить инфраструктурные риски расчетов, ЦБ России и Мосбиржа еще в прошлом году приняли решение исключить пары с иеной из котировальных листов. Но на международном валютном рынке Forex есть индикативная котировка JPY/RUB на 4 мая по 0,59.

В апреле, когда рубль падал ко всем валютам на годовое дно, иена дорожала до 0,64. Однако, указывает Михаил Зельцер, оценивая перспективы восстановления рубля, покупка инвалют сейчас выглядит не лучшим вариантом. Эксперты полагают, что инвалюты могут просесть еще на 3–5%, и иена на Forex не будет исключением.