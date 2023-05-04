Шанс на отказ

Повышение цен на оборудование и антироссийские санкции поставили под угрозу выполнение некоторых контрактов по модернизации устаревших ТЭС в России. Компании, прошедшие конкурентный отбор модернизируемых мощностей (КОММод), попросили Минэнерго предоставить им возможность отказаться от реализации некоторых проектов без штрафов, поскольку стоимость модернизации кратно выросла и вышла за пределы окупаемости. По мнению экспертов, просьба энергетиков обоснована, но принимать решение стоит взвешенно, чтобы это не стало опасным прецедентом для рынка.

Санкционный сюрприз

В России с 2019 года действует специальная конкурсная продедура КОММод по модернизации ТЭС, построенных в советское время. Для отобранных проектов гарантируется окупаемость инвестиций. Одно из ключевых требований программы – локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования. За это время были отобраны инвестпроекты мощностью более чем на 25 ГВт с запуском в 2022-2027 годах. Генераторы же просят согласовать отказ от 13 проектов КОММод на 1,5 ГВт, поскольку их стоимость выросла на 79% – с 27,3 млрд рублей до 48,9 млрд рублей, рассказала глава наблюдательного совета ассоциации «Совет производителей энергии» (СПЭ) Александра Панина на всероссийском совещании по итогам прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов. При этом потенциальный размер штрафа за выход из этих проектов составляет 11,8 млрд рублей. Механизмом отказа могли бы воспользоваться «Сибирская генерирующая компания» (СГК), «Евросибэнерго» (компанией владеет Эн+), ТГК-2, «Квадра» и «ЭЛ5-Энерго», следует из данных издания «Переток.ру».

В «Совете производителей энергии» уточнили, что основный причиной отказа – по 12 из 13 проектов – стал рост цены на оборудование в 2-3 раза. В одном случае сильно подорожала стоимость заемного капитала, а сроки поставки оборудования выросли от 3 до 12 месяцев. «Ситуация, безусловно, сложная. Речь идет не об офисной технике, а об энергетических агрегатах, машинах, которые или не производятся в России, или производятся с использованием зарубежных комплектующих. Скачок в стоимости вполне объясним теми событиями, которые произошли в прошлом году, и продолжают происходить. Объективность запроса со стороны компаний достаточно очевидна: понять их можно», - поделился мнением с «Экспертом» кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики СПбГУ Вадим Капусткин.

Как напомнил экономист, руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, еще в апреле 2022 года «Совет рынка» внес ряд изменений в нормативные документы, направленные на поддержку компаний электроэнергетики. В частности, была предусмотрена возможность отсрочки для проектов модернизации в рамках КОММод. Предполагалось, что мера будет временной – на год – но теперь, вполне возможно, она станет постоянной, предположил Деев.

«Просьбу компаний-производителей энергии понять вполне можно. Конечно, завершать проекты по модернизации ТЭС в рамках КОММод надо, но, если при всех дополнительных затратах на компании упадут еще и штрафы за срыв сроков, – это может превысить финансовую нагрузку и поставит некоторые компании на грань существования», - обратил внимание экономист.

Перспективы или их отсутствие

Если проекты не будут реализованы, тогда потребителям не придется за них платить, отметила Александра Панина. «Генераторы просят Минэнерго рассмотреть возможность ввести право на отказ от реализации проектов КОММод. Это будет позитивно и для потребителя – они за эту мощность не заплатят, а, с другой стороны, генераторы не будут нести затраты, которые для них экономически неокупаемы», – приводит ее цитату агентство «Прайм».

Чтобы отказ был принят, генераторы обязаны предоставить документы, подтверждающие, что «произошли форс-мажорные обстоятельства», пояснила она. В СПЭ для поиска решения в этой ситуации попросили о проведении отдельного совещания у заместителя министра энергетики РФ Павла Сниккарса. Помимо этого, в «Совете производителей энергии» прорабатывают альтернативу отказу от проектов в виде максимального снижения отрицательных последствий. Для этого необходимо внести изменения в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) без поправок в Федеральный закон об электроэнергетике (ФЗ-35), считают в совете.

По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры мировой экономики СПбГУ, при принятии решений об отказе от проекта правительство должно учитывать значимость ТЭС для экономики конкретного региона, степень обеспечения электроэнергией промышленных и социальных объектов, а также размер повышения стоимости по сравнению с первоначальной ценой. «Если ТЭС обеспечивает 150 рабочих мест, наверное, проще найти этим людям новую работу или обеспечить им поддержку для переезда в другой регион, если в этом регионе нет новой работы. Это будет дешевле, чем пытаться вливать огромные деньги на модернизацию оборудования, поскольку экономический эффект от использования этой станции будет незначительный. Но нельзя забывать про социальные аспекты, поскольку в ряде случаев, если ТЭС закрывается, то мы можем лишить электроэнергии определенный регион, если там нет альтернативных поставщиков», - сказал Капусткин.

В случае с социально значимыми объектами может быть использован механизм поддержки со стороны государства, как это было в кризисном 2008 году, когда концерну «АВТОВАЗ» правительство страны оказало весомую финансовую поддержку, напомнил собеседник. «Все страны в то время помогали своим компаниям, огромные вливания были осуществлены в банковскую сферу США, в европейских странах тоже оказывалась поддержка. Здесь надо исходить из экономической и социальной значимости каждого объекта, компании, производителя, конкретной ТЭС», - резюмировал он.

По мнению экономиста Деева, поскольку речь идет об отказе от небольшого количества проектов КОММод, то Минэнерго следует прислушаться к просьбе энергетиков об выходе из проектов без штрафов. «Думаю, это действительно самое рациональное решение», - считает собеседник.

Например, в компании «ЕвроСибЭнерго» (входит в группу Эн+) из 12 отобранных мощностью 1 445 МВт рассматривают отказ от 3 проектов мощностью 320 МВт, то есть менее чем от трети объектов. «Мы просим предусмотреть опцию выхода только для исключительных случаев, когда невозможно было учесть все риски и от своих обязательств отказываются подрядчики и поставщики оборудования. Обязательность выполнения крайне неэффективных и затратных проектов КОММОД, огромные штрафы, энергетические компании будут вынуждены компенсировать из своих средств, которые могли бы быть потрачены на повышение надежности работы электроэнергетического оборудования», - сообщили «Эксперту» в компании. При этом в «ЕвроСибЭнерго» заверили, что надежность не пострадает, их просто переведут в статус КОМ, что сохранит обязанность компании надежно эксплуатировать и поставлять мощности этих объектов.