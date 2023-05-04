СК России указал на виновников в теракте с беспилотниками над Кремлем

Следственный комитет опубликовал сообщение о возбуждении уголовного дела в связи с атакой двух БПЛА на Кремль. Уточняется, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина дело возбуждено по ст. 205 УК (террористический акт) «в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации».

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По данным следствия, два беспилотника были нацелены на Кремль, «но в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя».

В СК, судя по формулировке официального обвинения, считают причастность Киева к теракту в Кремле фактически доказанной.

Имена предполагаемых заказчиков, посредников и исполнителей не называются, но в Москве задержаны несколько агентов главного управления разведки минобороны Украины. Их «вели» российские спецслужбы в связи с причастностью к пресеченным покушениям на руководителей Крыма – главу республики Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова, а также – на мэра Ялты Янину Павленко.

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О степени их вовлеченности в попытку покушения на Владимира Путина пока не сообщается, однако известно, что разыскиваются еще несколько украинских диверсантов. Названо одно имя: в соучастии подозревается подмосковный предприниматель Константин Еременко, имевший две компании и в Крыму, но недавно обанкротивший их.

Реакция в мире

Тем временем российские дипломаты выражают возмущение в связи с реакцией США на предотвращенный в Кремле теракт. Сначала госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Вашингтон не взволнован случившимся: «Мы не имеем к этому отношения, а Украина на свое усмотрение решает, как защищать себя». Затем официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила все же, что США не поощряют такие действия Украины. Однако и прямого осуждения из ее уст не прозвучало.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил российским журналистам, что реакция Штатов возмутительна и полна цинизма. «В Москве наделись, что администрации США хватит мужества осудить этот теракт, — сказал посол. – Но здесь не нашли возможным признать очевидное: спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации».

Дипломат добавил, что время атаки на Кремль – накануне Дня Победы и Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, террористы выбрали не случайно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответственность за теракт несет блок НАТО . «За все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы», - написала она в telegram-канале.

Она отметила, что именно «Запад уничтожил законную власть на Украине» и позволил Зеленскому испытывать «чувство полной вседозволенности».

Попытку покушения на Путина осудили страны разных континентов: Венесуэла, Сирия, Китай, из европейских стран Венгрия. А китайский портал «Гуаньча» обвинил в организации теракта в Кремле не Украину, а США.

Теракты продолжаются на юге

Киевский режим продолжает атаковать с использованием БПЛА российские регионы, нанося ущерб нашей стране. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 4 мая беспилотный летательный аппарат взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов. По его словам, погибших нет, но в результате взрыва возник пожар и есть разрушения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки дрона 4 мая загорелись топливные резервуары на территории ООО «КНГК-ИНПЗ» в Северском районе Кубани. Накануне уже состоялся аналогичный теракт в поселке Волна Темрюкского района, там пожар тушат до сих пор.

Телеканал Россия-24 сообщил, что атакам дронов 4 мая подверглась Курская и Белгородская области. Напомним, что 3 мая от дронов-террористов пострадали также Брянская область и Крым. И постоянно атакуются новые территории. Всего за двое суток теракты украинских националистов произошли в 10 регионах России, включая Москву.

Ответные меры со стороны России, судя по сообщениям в украинских СМИ, принимаются. взрывы в ночь с 3 на 4 мая прогремели в Киеве и Одессе. Поражена военная академия в Одессе, есть попадание в общежитие, где располагались украинские боевики.