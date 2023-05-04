Сразу три крупных банка решили поднять ставки по ипотеке

Как минимум три крупных российских банка повысили в мае ставки по ипотеке либо планируют это сделать.

Внимание на это обратило внимание РБК.

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В частности, Московский кредитный банк повысил ставку по ипотеке на строящееся жилье на 0,8 процентных пункта, до 11,5%, при том что в прошлом месяце ипотечный кредит в этой финансовой организации можно было оформить под 10,7% годовых, пишет агентство. Кроме того, в МКБ поднялась ставка по ипотеке на вторичное жилье, теперь она составляет 11% (рост на 0,55 п.п.).

Ставки по ипотечным кредитам подняли также Совкомбанк (на 0,5 п.п., под 11,99% годовых; для держателей карты «Халва» ставка составляет 11,23%), банк «Санкт-Петербург» (на 0,3 п.п. — до 5,65% по семейной ипотеке и до 7,65% на приобретение новостроек).

С 15 мая ставки по ипотеке планируют повысить поднять Газпромбанк. В ВТБ, Промсвязьбанке, «Уралсибе» и Абсолют Банке заявили, что не будут этого делать, пишет агентство, отмечая, что ранее Центробанк объявил об ужесточении регулирования ипотеки с экстремально низкими ставками с 30 мая.

С 1 мая ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Как пояснил агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов, ипотека по минимальным ставкам прекратит свое существование, и девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты. «Эти меры обеспечат торможение цен на первичное жилье. Они едва ли глобально снизятся, однако и расти тоже перестанут», — считает финансист. Он уточнил, что именно дешевая ипотека являлась основным инструментом покупки недвижимости, на ее долю приходилось три четверти всех сделок.