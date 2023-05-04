То, что было хорошо с утра, испортилось к обеду

Инвесторы продолжают переваривать вчерашнее решение ФРС поднять процентные ставки на 0,25 п.п. и последовавшую за этим пресс-конференцию главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

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В общем-то, американский регулятор сделал и сказал то, чего от него ждали: ставка была повышена на ожидаемую величину, из пресс-релиза ушли слова о необходимости дальнейшего ее поднятия. Пауэлл лишь чуть-чуть прибавил дегтя, сказав, что в этом году снижения ставки не планируется, но в целом его речь была нейтральна.

Так что рано утром были все основания если не для окончания падающего тренда практически по всем рисковым активам, то для их серьезного технического отскока. Это мы и наблюдали в первой половине дня. Уверенно росли американские фьючерсы. Свыше процента прибавляла нефть.

На этом фоне и российский рынок акций начал день с хорошего роста. Уже в течение первых минут была выкуплена распродажа на вечерних торгах в среду, и к обеду Индекс Мосбиржи рос почти на полпроцента.

Но на этом все и закончилось.

На западные рынки вернулись страхи того, что банковский кризис в США спровоцирует рецессию мировой экономики. Еще вчера Пауэлл говорил об устойчивости банковской системы, но факты, как оказалось, говорят об обратном.

Акции Pacific Western Bank, которые начали сыпаться 27 апреля, сегодня открыли торги с огромным – более чем 40-процентным – гэпом вниз. С пиковых значений 26 апреля бумага подешевела в 3,7 раза. Банк можно смело считать банкротом. При этом инвесторы уверены, что в списке павших в борьбе ФРС с инфляцией Pacific Western Bank – не последняя жертва.

Сам по себе крах Pacific Western Bank не имеет принципиального значения для экономики Штатов, поскольку банк относительно небольшой – размер его активов составлял около $44 млрд. Однако аналитики опасаются, что отток депозитов из других банков на этом факте лишь усилится, а заодно задумываются, стоит ли всецело доверять словам Пауэлла.

Российского рынка акций эти проблемы касаются лишь опосредованно – через нефть. Но именно из-за нее Индекс Мосбиржи потерял по итогам дня 0,3% капитализации. Впрочем, это вдвое меньше, чем снижение к тому времени американского индекса широкого рынка S&P500.

Кроме ослабевшей нефти, на акции нефтяных компаний давили намерения Минфина пересмотреть правила налогообложения сектора. Аналитикам еще предстоит разобраться в инициативах финансового ведомства с точки зрения влияния на доходы компаний, но у них нет сомнений, что платить нефтяники будут больше. Иначе у нас не бывает.

И все же, «Роснефть» и «Лукойл» сумели закрыться хоть и с небольшим, но ростом. А вот «Газпромнефть» продолжает падать (-0,6%). Инвесторы активно фиксируют прибыль по бумаге, поскольку эмитент больше многих других пострадает от намерения Минфина вдвое сократить демпферные выплаты за производство топлива для внутреннего рынка.

Трейдеры вновь пытаются подбирать акции Сбера (+0,6%), которые 8 мая будут последний день торговаться с 25-рублевыми дивидендами. Но для стремительного взлета бумаги все-таки необходимо улучшение внешнего фона.

О том, что мировые рисковые активы могут продолжить падать, а страхи инвесторов велики, говорит сегодняшний рост золота на 0,8%. Котировки очень близки к историческому максимуму. Это позволило акциям золотодобывающей компании «Полиметалл» выйти сегодня в лидеры роста с результатом +4,6%. Его конкурент «Полюс» подорожал на 2%.

Многие эксперты ждут дальнейшего подорожания золота, однако вблизи исторического максимума спекулянты по законам рынка усиливают игру на понижение котировок. Для рывка золоту нужно очередное усиление инвестиционных страхов – например, опасений, что не будет решена проблема с повышением планки госдолга США.

При таком сценарии «золотые медведи» будут вынуждены с убытком закрывать свои позиции, покупая контракты на золото, что может очень быстро увести цены выше $2100 за тройскую унцию.

Практически весь день продолжалось уверенное укрепление рубля. Если к обеду российская валюта дорожала к доллару на процент, то к закрытию сессии прирост составил почти 1,5%. Последняя сделка прошла по котировке 78,05 руб. за доллар.

