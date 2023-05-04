Украина в ужасе от нового российского оружия, которому невозможно противостоять

Украинское военное командование в ужасе от российского оружия, которому невозможно противостоять.

Как заявил в интервью американскому журналу Newsweek спикер украинских воздушных сил Юрий Игнат, речь идёт о новейших планирующих бомбах.

По его словам, Россия ежедневно на переднем крае района боевых действий применяется от 20 до 200 таких авиабомб.

«Эти бомбы могут пролететь около 70 километров и поразить объекты критической инфраструктуры. Мы не можем противостоять такому типу боеприпасов», – признался он.

При этом пресс-секретарь украинских ВВС намекнул на то, что ВСУ очень нужны боевые самолёты НАТО, например, F-16, на которые он возлагает надежду противостоять новому русскому оружию.

Как ранее писал «Эксперт», военный аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин рассказал о преимуществах планирующих авиабомб, которые российская армия применяет в зоне проведения специальной военной операции на Украине.