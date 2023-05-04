В Китае назвали главную цель атаки дрона ВСУ на Кремль

Бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь высказал свою точку зрения на то, что было главной целью атаки дронов ВСУ на Кремль.

Киев тем самым пытался продемонстрировать свою силу, а также преследовал цель сорвать грядущий Парад Победы на Красной площади, передаёт его мнение ИА SM.News.

«На мой предварительный взгляд, главной целью произошедшего было не успешное совершение убийства», – полагает журналист. – «Цель заключалась в том, чтобы вызвать шок, сорвать будущий парад на Красной площади в День Победы».

Ху Сицзинь предположил, что таким образом киевские власти рассчитывают «подорвать уверенность российского общества в победе». При этом он напомнил, что Россия прежде ещё ни разу не била по офису президента Украины Владимира Зеленского.

«Однако теперь это может измениться. Открытые удары по резиденциям мировых лидеров переведут конфликт в новую, неуправляемую стадию, став триггером для новой волны кровопролития», – резюмировал бывший главный редактор Global Times.

Как ранее писал «Эксперт», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку на Кремль, отметив, что за инцидентом стоит Вашингтон, а попытки украинских властей и американских официальных лиц отрицать это являются смехотворными.

«Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне, – подчеркнул он. – А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. И каждый раз Киеву дают право в выборе средств».

При этом представитель Кремля заявил, что российские власти обнародовали лишь небольшую долю имеющихся у них данных по этому нападению.

В свою очередь в МИД РФ призвали мировое сообщество осудить террористическую атаку киевского режима на Кремль, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что случившееся приведёт к эскалации конфликта на Украине.

Между тем, СК РФ опубликовал сообщение о возбуждении уголовного дела в связи с атакой двух БПЛА на Кремль. Уточняется, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт) «в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России».

По данным следствия, два БПЛА были нацелены на Кремль, «но в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя».