В Минэнерго заверили, что изменения тарифов на передачу электроэнергии не коснутся населения

Увеличение с 1 мая тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) не затрагивает население.

Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки, передает «РИА Новости».

В понедельник правительство РФ распорядилось увеличить тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС с 1 мая до 31 декабря на 6,3%. В Федеральной антимонопольной службе пояснили, что увеличение связано с реализацией инвестиционной программы в сетевом комплексе.

Шульгинов назвал решение разовой мерой, которая коснется только тарифа «Федеральной сетевой компании — Россети», пишет агентство. «В остальном изменения тарифов будут происходить в установленные сроки в соответствии с параметрами, заложенными в прогнозы социально-экономического развития», — подчеркнул министр.

Тарифы на передачу уже индексировались в прошлом году: с 1 июля они поднимались на 5% и с 1 декабря еще на 11,5%. В «Россетях» рассказали, что решение связано с необходимостью финансирования крупных инфраструктурных проектов, в том числе по развитию энергетической системы в зонах Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.