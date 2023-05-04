В России создали дрон «Упырь» для ударов по противнику в глубине фронта

В Свердловской области разработали FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица»), получивший название «Упырь», который предназначен для нанесения ударов по противнику в глубине фронта, в частности, для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.

По словам представителя предприятия-производителя этого новейшего беспилотника, первая партия, которая была частично создана с применением 3D-принтеров, уже прошла испытания в зоне боевых действий, передаёт ТАСС.

Главной задачей «Упыря» является нанесение ударов по противнику на тактической глубине в целях изоляции зоны боевых действий, что позволяет перекрывать условный квадрат от подвоза боекомплекта, а также личного состава и техники. Другая цель FPV-дрона – танки, которые работают по российским силам с закрытых огневых позиций и прячутся от расчётов ПТУР. Предполагается, что «Упырь» сможет обнаружить такую цель и поразить её пикированием с высоты.

Кроме того, представитель предприятия-производителя уточнил, что новый беспилотник способен переносить гранаты к РПГ-7, в том числе ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные заряды, которые военные изготовляют из эпоксидного клея и дроби непосредственно на линии боевого соприкосновения.

При этом разработчик не стал называть технические характеристики беспилотника, подчеркнув, что это должно стать «сюрпризом для ВСУ». Кроме того, он уточнил, что что первая партия FPV-дронов уже успешно прошла испытания в зоне проведения спецоперации, и сейчас в них вносятся изменения, следующую же партию, по его словам, будут выпускать с учётом обратной связи от военных.

Также собеседник агентства подчеркнул, что производитель пока не получал поддержку от федеральных, региональных или муниципальных властей, а все средства были собраны подписчиками Telegram-каналов, в том числе рядом известных военкоров.

«Нужны цеха и люди. Если бы Екатеринбург выделил помещение с хорошей вентиляцией, то это уже было бы большим достижением и подспорьем. Также нужны деньги на закупку сложных комплектующих. Если бы хотя бы часть покрывали безвозвратные гранты, то нам уже было бы легче дышать и наращивать производство», – резюмировал представитель предприятия-производителя нового БПЛА.

Как ранее писал «Эксперт», специалисты объединения «Изобретатели для фронта» разработали дрон самолётного типа «Коршун», который не нуждается в стартовой катапульте и может быть полностью подготовлен к запуску в 10 раз быстрее аналогов – всего за 2 минуты.

Новый дрон взлетает как квадрокоптер, зависает, у него включается передний винт, и дальше он уже летит как самолёт. Длина БПЛА составляет 1,2 метра, размах крыльев – 2,1 метра. Его можно запускать как с руки, так и с земли.

Крейсерская скорость «Коршуна» заявлена на уровне 70 км в част, максимальная дистанция полёта – 170 км, высота – 3 км. Испытания дрона, предназначенного для разведки и сброса различных изделий, в том числе гранат, уже запланированы в зоне проведения СВО.