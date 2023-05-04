В Ростовской области на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов взорвался БПЛА

На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП) в Ростовской области взорвался беспилотник.

«Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался», — сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев. Он уточнил, что возникший в результате взрыва огонь был сразу погашен силами служб предприятия, пожарные к тушению возгорания не привлекались.

«Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный», — написал губернатор.

Сейчас завод работает штатно, передает «РИА Новости».

В июне 2022 года предприятие уже было атаковано беспилотниками, тогда произошло возгорание в теплообменнике на площади 50 кв. м, горела вакуумная установка. Сам завод сообщил, что пожар возник после того, как БПЛА нанесли удар по его технологическим объектам. В августе НЗНП возобновил работу в полном объеме.

Между тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре на Ильском НПЗ, пострадавших нет. По данным Telegram-каналов, причиной стала также атака беспилотника.