Известный американский правозащитник, бывший кандидат в вице-президенты США от Партии зелёных Аджаму Барака заявил о скором завершении конфликта на Украине. По его словам, СВО подходит к концу, несмотря на планируемое ВСУ контрнаступление.

«Спецоперация на Украине почти подошла к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом, – написал правозащитник в своём микроблоге в Twitter. – Все это знают, кроме американцев».

При этом Барака подчеркнул, что освещение медиакорпорациями украинского конфликта с США не только выглядит аморально, но и вводит в заблуждение. Кроме того, правозащитник считает, что Вашингтон используют Украину в качестве пушечного мяса для реализации своих геополитических целей.

Как ранее писал «Эксперт», глава Чечни Рамзан Кадыров назвал дату окончания специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. По его словам, СВО завершится до конца 2023 года. При этом он отметил, что европейские государства уже осознали неправильность своих действий по отношению к России.

