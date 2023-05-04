Владимир Ефимов: инвестор готовится запустить завод абсорбирующего белья по офсетному контракту на площадке «Руднёво»

Компания «ВИП Камилла», заключившая в начале 2023 года с властями Москвы офсетный контракт, вышла на завершающую стадию запуска производства абсорбирующего белья для нужд города. В ближайшее время планируется запустить пусконаладку на предприятии, сообщил 4 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестор вышел на завершающую стадию комплектации производства и готовится приступить к пусконаладочным работам. Это предприятие станет первым на площадке “Руднёво”, получившим статус резидента особой экономической зоны столицы», – сказал Владимир Ефимов. Он напомнил, что по условиям офсетного контракта, инвестор вложит в создании производства не менее 300 млн рублей. В свою очередь, столица в течение 10 лет будет закупать у него продукцию на общую сумму 11,7 млрд рублей.

В том числе, поставка подгузников в учреждения Москвы начнется в 2023 году, а пеленок — в конце 2024-го. За первый год работы планируется выпустить 70 млн подгузников и 34 млн пеленок, рассказал основатель компании «ВИП Камилла» Уйгар Учар. В дальнейшем объем производства вырастет до 120 млн и 75 млн штук соответственно.

Предприятие полностью занимает один из корпусов индустриального парка «Руднево» площадью 5,5 тыс кв м, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, после запуска конвейера на заводе появится около 70 высокотехнологичных рабочих мест.

Индустриальный парк «Руднево» вошел в состав технополиса в конце марта 2023 года, напомнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. На его территории уже введены в эксплуатацию 18 корпусов, в которых разместят федеральный центр беспилотных авиасистем. Ожидается, что к концу 2024 года в «Руднево» появится 6 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

ОЭЗ Москвы занимает 6 территорий общей площадью более 260 га. Напомним, резиденты ОЭЗ Москвы пользуются налоговыми и другими льготами. В том числе, они на 10 лет освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. А ставка налога на прибыль для них снижена до 2%.