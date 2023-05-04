Китай не простит Америке ошибку с долларом

Китай ставит юань во главу угла в своей борьбе с исключительным влиянием США на мировые денежные потоки. В течение последнего года правительство председателя КНР Си Цзиньпина было занято заключением сделок по расширению использования юаня по всему миру: от России и Саудовской Аравии до Бразилии и даже Франции, — следует из публикации Bloomberg.

В то время как США остаются явным мировым финансовым гегемоном, эти шаги помогают Китаю занять более значительное место в международной финансовой системе. Это происходит в то время, когда геополитическая напряженность растет, а глобальная торговля становится все более активным полем битвы. Между двумя экономическими титанами разгорелись конфликты по самым разным вопросам: от торговли и Тайваня до высоких технологий. Жесткие санкции в отношении России говорят о том, что США готовы превратить доллар в оружие.

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Bloomberg полагает, что все эти факторы вместе за прошедший год сделали для укрепления китайского юаня больше, чем правительство Си Цзиньпина достигло за предыдущее десятилетие. Этот рост влияния юаня также является следствием изменения позиций Китая в мировой экономике по мере того, как его экономика выходит из ковидного карантина. На фоне сворачивания открытой торговли по всему миру лидеры в Пекине повысили ставку на превращение страны — и, в частности, ее валюты — в альтернативный полюс международных финансов, торговли и кредитования.

Глава отдела глобального распределения активов и сопредседатель отдела глобального управления инвестициями в Азиатско-Тихоокеанском регионе в офисе швейцарского финансового холдинга UBS в Гонконге Адриан Церчер полагает, что китайцы работают над тем, чтобы продемонстрировать, «что есть мир за пределами США и западного мира».

Это послание находит отклик в разных частях мира. Беспокойство по поводу доминирования США и американского доллара подталкивает некоторые страны и компании к диверсификации от Америки и Европы. Использование юаня в контрактах на все продукты, от нефти до никеля, набирает обороты, и доля валюты в мировом торговом финансировании утроилась с конца 2019 года. Это все еще небольшая часть глобальных транзакций, и валюта по-прежнему жестко контролируется китайскими властями. Но антироссийские санкции ускорили тренд перехода к альтернативе доллару. По данным Bloomberg, использование юаня в российских экспортных платежах только в прошлом году выросло в 32 раза.

Выход на глобальный уровень

Си Цзиньпин предпринял шаги по укреплению репутации страны за рубежом, и в то же время он сосредоточен на проведении реформ и стимулировании экономического роста внутри страны. Его первые зарубежные поездки после отмены карантина были связаны с посещением ключевых поставщиков энергоносителей России и Саудовской Аравии. Поездки в Пекин президента Бразилии Луиса да Силвы и президента Франции Эммануэля Макрона сопровождались множеством новых коммерческих соглашений. Китай также сыграл центральную роль в посредничестве в ирано-саудовской разрядке.

Однако в отношениях с США «горячих точек» стало больше: от конфликта, связанного с аэростатами, до полупроводниковой конкуренции. Антироссийские санкции предоставили Китаю возможность продемонстрировать, как именно можно использовать юань. Экономическое давление на Россию вызвало обеспокоенность у ряда стран, которые привязаны к доллару и евро. Лишенная доступа к центральной международной платежной системе, известной как SWIFT, Россия стала больше использовать юань в торговле, в качестве сбережений и для разных валютных операций. Китай разработал собственную платформу международных платежей — CIPS, которая полностью отделена от SWIFT. Альтернативная система используется не только в российских учреждениях, но и, к примеру, в бразильских банках.

Профессор Университета Сучжоу и вице-президент аналитического центра по Китаю и глобализации Виктор Гао в связи с этим сказал: «Готовность Китая поддерживать экономический рост, прокладывая новые пути, позволяет другим странам с большей уверенностью использовать юань». В России сбережения в юанях составляли 11% от общего объема депозитов по состоянию на январь 2023 года по сравнению с почти нулевым показателем в январе 2022 года. Юань также заменил доллар и евро в качестве наиболее торгуемой валюты от Санкт-Петербурга до Владивостока. Россия и другие страны также начали использовать юань в сделках, которые даже не связаны с Китаем. Бангладеш, например, в апреле 2023 года договорился с РФ о выплате в юанях на сумму эквивалентной $300 млн за строительство атомной электростанции около Дакки, по словам официальных лиц, которых опросили тогда в Bloomberg.

Препятствия для юаня

Но у юаня есть свои ограничения в качестве международной валюты. Полностью мировой юань «не может быть создан до тех пор, пока Китай не предоставит большую свободу валюте и внутренним, а также внешним инвестициям», — полагает бывший Главный экономист Goldman Sachs Group Джим О'Нил, который в 2001 году для описания четырех крупных развивающихся держав, которые способны бросить вызов существующему экономическому порядку, ввел термин-акроним «БРИК».

В Bloomberg полагают, что даже с учетом роста международных сделок валюта не является полностью конвертируемой, поскольку существуют ограничения на ее использование в таких областях, как трансграничные кредиты и портфельные инвестиции. Ограничения на разнообразие инвестиционных продуктов, основанных на юанях, и привязанность разных стран к преобладающей резервной валюте (кроме доллара резервными валютами обычно считаются евро, иена и фунт стерлингов) также являются серьезными препятствиями на пути широкого признания юаня в качестве альтернативы доллару.

Руководитель отдела исследований глобальных рынков в Китае во французской финансовой фирме BNP Paribas Чэнь Синьдун отметил: «Китаю еще предстоит пройти долгий путь, чтобы укрепить свое глобальное влияние». В первые несколько десятилетий этого столетия КНР предприняла шаги по открытию рынков акций и облигаций для поощрения притока инвестиций и ослабила некоторые ограничения, связанные с юанем.

В Bloomberg считают, что правительство Си Цзиньпина не стало применять более широкие меры, которые поощряли бы международное использование юаня, таким как предоставление возможности свободному перемещению капитала. Так, КНР хочет избежать возможности внезапного оттока средств, который потенциально может дестабилизировать экономику.

Юань является лишь пятой по популярности валютой для трансграничных платежей. Согласно данным SWIFT, без учета платежей между странами, использующими евро, на китайскую валюту приходилось 1,7% трансграничных платежей в конце марта 2023 года, по сравнению примерно с 50%, которые приходятся на доллар, и 22% на евро. Эта статистика, конечно, не включает транзакции, совершаемые с помощью китайской альтернативы CIPS, но эта система в целом по-прежнему уступает основной платформе SWIFT.

Спрос на диверсификацию

Тем не менее, согласно исследованию Bloomberg Intelligence, основанному на данных Государственного валютного управления КНР, совсем недавно жители самого Китая стали использовать юань в международных транзакциях больше, чем доллар. Доля местной валюты в трансграничных платежах и выплатах денежных средств достигла рекордно высокого уровня в 48% в конце марта 2023 года, по сравнению с почти нулевым показателем в 2010 году, в то время как доля доллара снизилась до 47%.

Даже при относительно прочном доминировании доллара на протяжении многих лет ряд экспертов предполагают, что американская валюта движется к долгосрочному снижению своего влияния. События, которые помогают распространению юаня, в конечном счете могут внести ключевой вклад в этот процесс. Последствия экономического давления на Россию заставили другие страны обеспокоиться риском введения санкций со стороны США, — сказала Эстер Лоу, старший финансовый менеджер французской финансовой фирмы Amundi. Она ожидает, что популярность юаня продолжит расти на фоне страха перед санкциями со стороны США и роста влияния Китая в качестве кредитора.

Соучредитель британской фирмы Eurizon SLJ Capital Стивен Джен полагает, что «Геополитическая напряженность просто делает гораздо более важным для Китая продвижение международного использования своей собственной валюты. Сейчас между США и КНР идет война на истощение в области инвестиций и финансов». В целом, Китай получит выгоду от валютной диверсификации, поскольку постоянные договоренности со множеством торговых партнеров будут полезны, если накаляющаяся напряженность в отношениях с США достигнет своего предела.