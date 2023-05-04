Запрет на использование беспилотников ввели в Ленобласти

В Ленинградской области запретили использование беспилотников за исключением аппаратов, которые применяются службами, отвечающими за обеспечение безопасности объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, сотрудники МВД и Росгвардии в скором времени получат оборудование радиоэлектронной борьбы, которое позволит принудительно сажать запущенные без согласования устройства.

Уточняется, что исключение будет сделано для БПЛА, участвующих в работах по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры: транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий. Для их использования потребуется специальное разрешение с указанием цели, места и времени работы, а также данных ответственного за эксплуатацию устройств.

Также глава Ленобласти рассказал об усилении охраны коммунальных объектов и объектов энергетики, в том числе с помощью дополнительных электронных средств безопасности: датчиков движения, вибрации, видеокамер.

Сообщается, что губернатор и руководители силовых структур региона договорились о мерах безопасности на 9 мая.

«Запланированные праздничные мероприятия состоятся во всех районных центрах. В небольших населенных пунктах ограничимся возложениями цветов к памятникам и захоронениям и торжественно-траурными митингами. Такие меры приняты для обеспечения безопасности участников», — пояснил Дрозденко.

Ранее запреты на использование ввели в Москве и Подмосковье, власти Псковской области решили запретить запуск беспилотников с 5 мая. До этого запуск БПЛА запретили во Владимирской, Тверской, Костромской, Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Тульской, Пензенской, Челябинской, Кировской, Воронежской и Волгоградской областях, в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Пермском крае, в Удмуртии, Северной Осетии, Татарстане и республике Марий Эл.

