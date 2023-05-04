10 мая в 19:00 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой Международный благотворительный фонд поддержки развития художественной гимнастики представляет гала-концерт «Звезды художественной гимнастики и мировой оперной сцены».

В концертной программе принимают участие Московский государственный академический симфонический оркестр, чемпионки главных мировых стартов по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко, сборная команды России в групповых упражнениях и другие сильнейшие спортсменки национальной сборной.

Солисты – Алексей Татаринцев, Антонина Весенина, Владислав Сулимский, Нажмиддин Мавлянов, Яна Айвазян.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер:

«Идея гала-концерта с синтезом гимнастики и музыки пришла мне очень давно. Первый подобный концерт был организован после Олимпийских игр в Пекине 2008 г.: тогда на сцену вышли вместе звезды гимнастики и звезды российской эстрады. Сейчас, в 2023 г., мы считаем, что у российских спортсменок должен быть такой же зритель, как на чемпионате мира и чемпионате Европы. 10 мая мы готовим уникальную концертную программу с Московским государственным академическим симфоническим оркестром и звездами российской оперной сцены. Поскольку концерт проходит на следующий день после Дня Победы, вся программа будет проникнута праздничным настроением, а художественная гимнастика будет очень органично сочетаться с симфонической музыкой.»

МГАСО впервые выступает во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На гигантской сцене прозвучат шедевры мировой оперы, оперетты и кантаты, созданные Вольфгангом Амадеем Моцартом, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Жоржем Бизе, Джакомо Пуччини, Имре Кальманом, Карлом Орфом, М.И.Глинкой, А.А.Алябьевым, П.И.Чайковским, Игорем Стравинским, С.В.Рахманиновым.

Зрители получат настоящий заряд красоты и гармонии на излете майских праздников.

Концерт «Звезды художественной гимнастики и мировой оперной сцены» проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Департамента культуры города Москвы.