Акции дня: бумаги VK Group закончили неделю в плюсе

Акции VK Group закончили неделю торгов ростом котировок. По итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 5 мая бумаги подорожали на +1,99% до 481,6 руб. за штуку.

Трейдеры ускорили покупку акций на фоне новостей о том, что интернет-холдинг VK завершил размещение облигаций на 60 млрд рублей по закрытой подписке. Средства компания планирует использовать на реализацию стратегии, развитие действующих сервисов и запуск новых продуктов.

«VK дорожает на фоне на новостях о предстоящем создании приложения для знакомств после ухода с российского рынка Tinder, так как у отечественной соцсети неплохие шансы получить не нем крупную долю», - это может стать еще одной причиной для роста котировок, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся +0,54 % до 2538,24 пунктов. Индекс РТС вырос на +1,47% до 1033,68 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:44 мск составила 75,1 долларов за баррель (+3,53%). Российская валюта укреплялась– 77,38 руб. за доллар.