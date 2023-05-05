Страх и трепет на Уолл-стрит

Вчера, как и во все предыдущие дни этой недели, основные фондовые индексы США закрыли день в «красной зоне». Их падение нельзя было назвать выдающимся: Dow Jones Industrial Average потерял 0,86%, S&P 500 – 0,72%, а Nasdaq Composite – 0,49%. Тем не менее S&P 500 вышел на минимум с марта, а Dow теперь вновь показывает минус с начала года.

Но первый из них по сравнению с закрытием декабря все еще в серьезном плюсе – на 5,77%. И это подчеркивает редкость той синхронности, с которой движутся акции в последние дни.

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Бумаги в составе этих двух индексов обычно по-разному реагируют на перспективы рецессии, инфляцию или подъем ставок. Эта пара различается даже по устройству: акции в S&P 500 взвешены по капитализации, а в Dow – по цене. Динамика первого зависима от компаний с большой рыночной стоимостью, а второго – от акций с самыми высокими котировками.

У Nasdaq Composite отдельная история – это полный срез бумаг одной биржи. И неудивительно, что четырех подряд закрытий в минус всех трех индексов в этом году еще не было (в прошлый раз это случилось в декабре 2022-го). Для того чтобы такое произошло, обычно требуется достаточно серьезное ухудшение общих условий, последовательно действующее на все акции.

Именно поэтому такие серии даже на больших медвежьих рынках, подобных нынешнему, случаются далеко не ежемесячно, а более длинных последовательностей (из 5-7 дней) можно ждать и годами. Но хотя теперь и есть неплохая вероятность, что сегодня серия прервется, это уже не важно – кое-что и о настоящем, и даже о будущем она успела рассказать.

Дело в том, что на этот раз в ней был еще один участник – Cboe Volatility Index (VIX), именуемый также индикатором страха Уолл-стрит. Он показывает ожидания трейдеров, а вернее подразумеваемую волатильность S&P 500 на предстоящие 30 дней. И движется он обычно в сторону, противоположную индексам. На этот раз он рос тоже пять дней подряд, превысив вчера ключевой уровень 20.

Если VIX опускается ниже этой цифры, то, как принято считать, на рынках наблюдается растущий тренд и всем кажется, что так будет продолжаться еще долгое время. В этом смысле он является индикатором не только страха, но и самоуспокоенности трейдеров.

И его крайние значения могут предвещать смену тренда. В районе долгосрочных минимумов по этому индексу можно подумать о сокращении длинных позиций, а на максимумах – покрыть «шорты». Именно такая экстремальная ситуация и сложилась в начале недели.

В понедельник VIX внутри дня достиг 15,53. Это был его минимум с ноября 2021 года – месяца, когда уже на излете мощнейшего бычьего рынка Nasdaq и биткоин установили последние исторические максимумы. В начале следующего года, как теперь уже всем прекрасно известно, стартовал медвежий рынок и для S&P 500 с Dow.

Именно тогда – 18-21 января 2022-го – и наблюдалась в прошлый раз серия из четырех подряд закрытий в минус всех четырех индексов. И ее повторение на этой неделе – более чем отчетливый знак того, что времена медведей на фондовом рынке США далеко не окончены. Все опять только еще начинается.