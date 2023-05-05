Алтайское предприятие поставит партию грузоподъемных машин для индийской АЭС «Куданкулам»

Компания «Алтайталь» поставила на АЭС «Куданкулам» в Индию партию талей — грузоподъемных канатных машин, которые могут поднимать до 1 т груза на высоту до 20 м.

Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона отметил, что российские предприятия развивают сотрудничество с дружественными странами; алтайская продукция востребована за рубежом, подчеркнул он. «Один из примеров — работа компании "Алтайталь" с Индией. Наше предприятие входит в пятерку лучших в России поставщиков грузоподъемного оборудования для атомной индустрии. Алтайские машины уже в ближайшее время будут работать на АЭС "Куданкулам"», — написал Томенко в своем Telegram-канале.

Как пишет ТАСС, в пресс-службе самой компании рассказали, что отправленные в Индию машины устойчивы к коррозии, они могут использоваться в условиях влажных тропиков и будут задействованы на пятом и шестом энергоблоках АЭС.

В 1998 году «Росатом» и Индийская корпорация по атомной энергии (Nuclear Power Corporation of India Limited, NPCIL) заключили соглашение о строительстве двух энергоблоков АЭС «Куданкулам» с двумя реакторами ВВЭР-1000; они были построены и сданы в эксплуатацию в 2016-2017 годах. Строительство третьего и четвертого блоков стартовало в 2017 году, их должны ввести в эксплуатацию в 2023-м.

В июне 2017 года «Атомстройэкспорт» и NPCIL подписали рамочное соглашение по строительству пятого и шестого блоков с реакторами ВВЭР-1000. Работы по их возведению начались 29 июня и 21 декабря 2021 года соответственно. Эти блоки планируется запустить в 2024-2025 годах.