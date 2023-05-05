Америку ждет двойной удар

Над американской экономикой нависли сразу две угрозы: рецессия и дефолт (опять же, с последующей рецессией). О вероятности первой предупредил председатель Федрезерва США Джером Пауэлл. О втором – аналитики Белого дома. Но насколько вероятны эти события с точки зрения экспертов и сможет ли Вашингтон предотвратить их?

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«Я думаю, это все еще возможно. Но, полагаю, вероятность того, что рецессии удастся избежать, выше, чем вероятность ее наступления», – заявил Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке в среду на этой неделе.

Как замечает в связи с этим начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко, «косвенный сигнал грядущего наступления рецессии — инверсия кривой доходности гособлигаций США. В пользу именно мягкой рецессии свидетельствует все еще сильные показатели рынка труда, ослабление инфляции и геополитических рисков. Дополнительный фактор — возможное снижение ключевой ставки ФРС уже осенью».

Однако о снижении речь пока не идет – на последнем заседании ФРС поднял ставку до уровня 5,25% годовых. Это максимум с 2006 года.

Банкам – стоять, бояться

При этом глава Федрезерва сообщил, что «директивные органы» расширят сбор данных в свете последних банкротств банков.

Пауэлл признал, что есть весьма широко распространенные опасения по поводу того, что после ряда банкротств региональных кредитных организаций банки ограничивают кредитование бизнеса и частных лиц. Собственно, срочная продажа банка First Republic Bank JPMorgan Chase, состоявшаяся 1 мая, а также мартовский крах двух других розничных банков, SIlicon Valley Bank и Signature Bank, стали крупнейшими банковскими крушениями в истории США. Причем вкладчикам двух организаций потребовалась помощь со стороны государства.

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Председатель Федрезерва признал, что эти банкротства способствовали принятию решения, в соответствии с которым ставка по федеральным фондам была повышена лишь на 0,25%.

При этом контроль над кредитными организациями будет ужесточаться. В своих обзорах, опубликованных 28 апреля, и ФРС, и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) признали, что отчасти несут ответственность за то, что произошло с SVB и Signature Bank, так как не отреагировали вовремя и не заставили то же руководство SVB устранить проблемы, отмеченные регуляторами еще в 2021 году.

«Выводы обзора подчеркивают необходимость пересмотра наших правил и практики надзора, чтобы сделать банковскую систему более сильной и устойчивой», – заявил Пауэлл. Однако немало видных наблюдателей полагает, что закручивание гаек и повышение ставок в данной ситуации отнюдь не будут способствовать оздоровлению банковского сектора в США.

«Оставление ставок на таком высоком уровне будет продолжать этот стресс. Я считаю, что с очень высокой долей вероятности будут и другие банкротства региональных банков», – заявил генеральный директор DoubleLine Джеффри Гундлах в эфире телеканала CNBC.

«Куча мертвых банков доказывает, что дальнейшее повышение процентной ставки ФРС вызовет серьезный экономический спад», – развил тему Илон Маск, слова которого приводит Business Insider, – «Это не просто канарейка в угольной шахте (SVB) умерла, один из самых стойких шахтеров (Credit Suisse) тоже умер, и кладбище быстро заполняется».

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По мнению генерального директора Tesla, банковские сбои сигнализируют о серьезном стрессе для экономики, вызванном повышением ставок ФРС.

Как отмечает Оксана Холоденко, степень влияния более жестких кредитных условий на экономику остается неопределенной. «Возможно, они могут повлиять на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию», – считает она.

Все на борьбу с инфляцией

А собственно, ради этого все и затевалось! Федрезерв с прошлого года повысил планку уже 10 раз (на 475 базисных пунктов) именно ради обуздания инфляции.

«Мы понимаем, что наши действия затрагивают сообщества, семьи и предприятия по всей стране. Все, что мы делаем, служит нашей общественной миссии. Мы, в ФРС, сделаем все от нас зависящее для достижения наших целей по максимальной занятости и ценовой стабильности», – объяснил такие действия Пауэлл.

Инфляция в Соединенных Штатах упорно полезла вверх в 2021 году, став одним из «ковидных осложнений» (как, кстати, и в Европе, что в российском Минфине называли последствием неудержимой работы денежного печатного станка и заливания проблем «вертолетными деньгами»). В 2022 году ситуация усугубилась – к середине года, впервые за 40 лет, она достигла 9,1%.

Вашингтон попытался залить проблему стратегическими запасами нефти. А ФРС, который долго держал ставку на околонулевом уровне, начал пытаться задавить рост цен. Монетарный способ – проверенный инструмент, ведь таким образом становятся дороже заемные средства для тех же граждан, они становятся сдержаннее в расходах. Но другой конец этой палки – замедление деловой активности, и, соответственно, роста экономики. Так что важно не перегнуть.

Однако пока темпы роста цен удалось замедлить до 5%. Тогда как таргет Федрезерва – 2%. Но пока Пауэлл воздержался от заявлений о том, что летом ФРС прекратит повышение ставок.

И это логично: монетарный способ борьбы с инфляцией имеет оборотную сторону – снижение деловой активности и замедление экономики. При этом ситуация усугубляется дополнительными рисками, которые несет угроза дефолта по госдолгу США. О ней сообщил Совет экономических консультантов Белого дом. Такое возможно, если правительство не поднимет лимит госдолга.

Под дефолтовым мечом

До потолка в $31,4 трлн американский госдолг доберется к 1 июня. Об этом минфин США уведомил конгресс еще в январе, сообщив о том, что начал применять «экстраординарные меры»

Но переговоры затянулись – Белый дом хочет, чтобы планку подняли без каких-либо оговорок, а палата представителей, находящаяся под контролем республиканцев, добивается урезания бюджетных расходов. Воз и ныне там. А до 1 июня осталось не так уж и много времени.

CEA видит три сценария: в лучшем случае торг будет идти до упора, то есть, до 1 числа, но консенсус будет найден. Могут и не успеть, но немного – тогда наступит «краткосрочный дефолт» с достижением консенсуса в течение недели. Впрочем и столь короткий «срыв» уведет ВВП США в минус, хоть и на десятые доли процента.

Третий же вариант – «затяжной дефолт», когда Штаты не смогут повысить уровень заимствований больше, чем на 25%.

И в этом, третьем, случае Америку ждет вторая «Великая депрессия»: больше 8 млн безработных, падение фондового рынка почти на 45%, падение ВВП на 6,1% и, как следствие, рецессия.

Глава ФРС сообщил, что у регулятора нет подходящих инструментов для того, чтобы смягчить последствия дефолта для американской экономики. Отметив, правда, что и рисков не видит – Штаты всегда платят по счетам.

Тем не менее, на финансовых рынках США уже царит паника: вплоть до вероятности введения запрета на короткие продажи из-за обвала акций региональных банков. При этом аналитики прогнозируют также снижение доходности трежерис.

Все это говорит о том, что несмотря на осторожные заявления американских властей, растут подозрения того, что экономический спад в США окажется более значительным, чем прогнозируется в настоящее время.