«Автотор» рассказал о планах по выпуску 60 тыс. электродвигателей и редукторов ежегодно

Калининградский завод «Автотор» собирается наладить выпуск 60 тыс. электродвигателей и редукторов в год.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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«Мощность производства — 60 тыс. тяговых электродвигателей и редукторов в год. Производство этих компонентов рассчитано как для собственных нужд, так и для нужд российской автомобилестроительной отрасли в целом», — сообщили в пресс-службе, добавив, что выпуск агрегатов стартует в IV квартале 2023 года. Уточняется, что в Калининградской области решено опробовать программу ремоторизации, которая предусматривает замену двигателя внутреннего сгорания и сопутствующих систем на электрическую силовую установку на автомобилях, уже находящихся в эксплуатации.

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Продукцию «Автотора», помимо автотехники, можно будет применять в том числе для приспособлений с электроприводом для маломобильных граждан и легкой моторной техники — самокатов, велосипедов, трициклов и скутеров.

Отмечается, что выпуск электродвигателей и редукторов на калининградском предприятии будет налажен в рамках специального инвестконтракта с Минпромторгом. Заводские комплекты для перевода обычных автомобилей на электротягу будут включать в себя электродвигатели, батареи, зарядные устройства, блоки управления системами. «Будет разработан также комплект технологической документации, инструкции и рекомендации для установки на любых специализированных сервисах, освоивших технологию в соответствии с техтребованиями. В первую очередь проект ориентирован на массовые модели пассажирских автомобилей, находящиеся в эксплуатации в корпоративных парках и в собственности граждан», — указывается в сообщении «Автотора».

Для каких именно моделей машин разрабатываются комплекты, пока не сообщается.

«Автотор» в настоящее время занимается сборкой китайских автомобилей и готовится начать выпуск электромобилей собственной разработки.