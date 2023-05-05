Балицкий объявил об эвакуации жителей 18 населённых пунктов Запорожской области

Власти Запорожской области приняли решение временно эвакуировать жителей 18 прифронтовых населённых пунктов вглубь региона из-за усилившихся обстрелов ВСУ.

Об этом временно исполняющий обязанности губернатора области региона Евгений Балицкий написал в своём Telegram-канале. По его словам, за последние несколько дней противник усилил обстрелы населённых пунктов, которые расположены в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

«В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», – говорится в сообщении.

Всего, по словам губернатора, будет организовано временное перемещение жителей из 18 населенных пунктов: Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка.

Как ранее писал «Эксперт», глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о переброске украинских боевиков по запорожским мостам – по мосту Преображенского через остров Хортица, далее – в сторону фронта (район город Орехов).

По его словам, средства объективного контроля фиксируют грузовики, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами. В обратном направлении следуют одиночные бензовозы. Рогов при этом отметил, что раньше в сутки в ночное время по мосту проходило не более двух-трёх единиц тяжёлой гусеничной техники.

