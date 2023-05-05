Банки в США начали падать по три в ряд

Вчера падение акций банков, начавшееся еще в среду и превратившееся в обвал на постмаркете (после закрытия основных торгов), продолжилось. Эти продажи вызваны уже не столько обоснованными, но довольно абстрактными опасениями разрастания банковского кризиса, сколько сгенерированными им новостями. Проблемы разрастаются на глазах – и в информационном поле, и на рынке.

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Не прошло и трех дней после кончины First Republic Bank, а у публики на руках уже есть целый список из следующих жертв кризиса. В среду вечером Bloomberg и Reuters сообщили, что PacWest Bancorp – материнская компания Pacific Western Bank – взвешивает ряд стратегических вариантов будущего, включая свою продажу или привлечение капитала. И ее акции буквально рухнули.

Этот банк вызывал сомнения у публики еще в марте, но теперь стало понятно, почему в последнее время акции PacWest падали на десятки процентов в день. В марте Atlas SP Partners предоставила ей обеспеченную активами кредитную линию, а ее банк в апреле сообщил, что отток вкладов остановился. Но теперь стало очевидно, что на деле банк на грани, а условиях паники и вовсе не жилец.

Вчера с утра PacWest подтвердила, что ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами – и торги ее акциями пришлось несколько раз останавливать из-за превышения лимитов падения. День они закрыли в минусе на 51% – и это еще был отскок. От прошлогоднего максимума они потеряли уже 94%. Это уже практически торжественные похороны банка из середины американского Top 100 по активам.

Но затем «медведей» порадовала новость про более крупные жертвы. Сорвалась сделка по созданию шестого по размерам банка в США – приобретение кандской TD Bank Group регионального First Horizon. Официально объявлено, что причина – отсутствие ясности по поводу сроков получения одобрений на сделку от регуляторов. Это имеет отношение к правде, но, по мнению рынка, лишь косвенное.

Всем известно, что акционеры TD Bank были недовольны ценой сделки на фоне разрастающегося банковского кризиса. Рынок тоже сомневался в хорошем ее исходе: бумаги TD Bank Group были лидерами среди банковских акций по объему «шорта». И вчера на закрытии коротких позиций они заметно подскочили.

А вот First Horizon закрыл вчерашние торги падением на 33.16%. Последний тоже находится в середине Top 100, но ближе к его верху: активы этого банка (порядка $80 млрд) вдвое больше, чем у PacWest. И, к слову, на двоих они больше, чем у второго крупного мартовского банкрота – Signature.

Для того чтобы приблизиться по масштабу к First Republic и Silicon Valley, не хватало третьего. И он немедленно был найден.

Financial Times сообщила, что Western Alliance Bancorp изучает стратегические варианты, включая возможную продажу всего или части своего бизнеса. И как ни опровергал проблемный банк с активами порядка $70 млрд это сообщение впоследствии, рынок сказал: в морг.

Торги акции Western Alliance завершили падением на 38,45%. С начала года они потеряли уже 69,44%.

На этом фоне упали и акции прочих банков. Индекс KBW Bank потерял 3,8%.

А «медведи» опять озолотились. «Шорты» в трех проблемных региональных банках, по расчетам Ortex, принесли $378,9 млн прибыли. И как бы ни пытались американские власти делать невозмутимые лица, все это их очень напрягает. Так что каких-то действий, подобных ограничениям на «шорты» в перспективе вполне можно ожидать, тем более что обвал акций банков сеет панику и у их клиентов.

«Государственные и федеральные регуляторы и чиновники все больше внимания уделяют возможности манипулирования рынком в отношении банковских акций», — цитировало вчера Reuters некий осведомленный источник.

