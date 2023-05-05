«Дикая Мята 2023»- место притяжения для любителей современной музыки

На фестивальном поле появился яблоневый сад и возводится концертный клуб.

«Дикая Мята 2023» будет удивлять гостей не только музыкальной программой и развлечениями, но и новыми объектами, которые возводятся прямо сейчас. Так, на территории фестиваля рядом с кинотеатром появится концертный клуб, постройка которого началась некоторое время назад. Планируется, что после фестиваля новое заведение будет работать круглогодично и радовать гостей кемпинга и местных жителей выступлениями известных и малоизвестных артистов.

- Каждые выходные в нашем кафе проходят концерты молодых артистов и некоторые из них попали в лайн-ап фестиваля. В какой-то момент мы осознали, что не можем вместить всех желающих на выступлениях, поэтому и появилась идея к фестивалю построить концертный клуб! Надеюсь, что он также станет местом притяжения и полюбится нашим гостям, - комментирует Андрей Клюкин.

Также на территории кемпинга организаторы фестиваля совместно с партнерами посадили яблоневый сад и грушевую аллею. Традиционно посадка всех деревьев проводилась с использованием ионитных субстратов, в этот раз для плодово-ягодных культур, которые помогут всем деревьям легко прижиться на новом месте, а в недалеком будущем дать хороший урожай экологически чистых продуктов. И это только начало – было объявлено, что в августе 2023 на территории пройдет новый гастрономический пикник, а в следующем году будет заложен грушевый сад.

Легендарная «Дикая Мята» — 3 дня музыки и любви!

16-18 июня 2023, Тульская область, Алексинский район, поселок Бунырево

Подробно — на официальном сайте «Дикой Мяты»

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