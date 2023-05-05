ФСБ рассказала о предотвращении теракта в отношении руководства Запорожской АЭС

Российские спецслужбы предотвратили террористический акт, который группа агентов Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) планировала совершить в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ на территории Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб. В результате проведенных мероприятий на этапе подготовки пресечен террористический акт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС», — цитирует агентство сообщение ЦОС.

По сведениям ФСБ, сотрудники ГУР МО Украины координировали преступную деятельность группы как напрямую, так и через посредницу, которая находится в Финляндии. «Координация преступной деятельности осуществлялась украинскими спецслужбами как напрямую через сотрудников ГУР МО Украины Уманьского Александра Павловича и Никулина Андрея Владимировича, агента-вербовщика Будникову Викторию Анатольевну, 1974 г. р., так и через посредника Ткачук Юлию Викторовну, 1969 г. р., находящуюся в Финляндии, — страны с недавнего времени вошедшей в военно-политический блок НАТО», — указывается в сообщении.

Сотрудники ФСБ изъяли готовое к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему и взрывчатые вещества. Установлено, что члены преступной группы «также осуществляли сбор сведений о местоположении российских военных объектов, личного состава вооруженных сил и правоохранительных органов России, пророссийски настроенных местных жителях».

В настоящий момент проверяется причастность членов группы к ранее совершенным диверсионно-террористическим актам, сообщили в ЦОС ФСБ. Арестованы двое участников диверсионно-террористической группы, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).