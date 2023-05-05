Европа хочет сбить цены на газ с помощью нового механизма

ЕС запускает механизм совместной покупки газа, чтобы помочь странам заполнить хранилища газа в преддверии зимы — и избежать повторения периода рекордно высоких цен на энергоносители, как это было в прошлом году. В интервью Reuters вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил: «Цены, которые мы видели в прошлом году, и я бы сказал даже текущие цены, мы не можем принять в качестве новой нормы».

По словам политика, в первом раунде сбора заявок, который завершился 2 апреля, 65 европейских компаний уже зарегистрировали заявки на совместную закупку газа. Сегодня в общей сложности 101 фирма официально подтвердила намерение поучаствовать в кооперативной платформе либо в качестве покупателей, либо в качестве продавцов. Первоначальный ответ, по словам Шефчовича, «превзошел ожидания». Политик сказал, что схема направлена на улучшение доступа к газовому рынку для небольших компаний и снижения цен на топливо для энергоемких отраслей европейской промышленности, включая производство удобрений и стали.