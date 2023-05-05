Европа хочет сбить цены на газ с помощью нового механизма

ЕС запускает механизм совместной покупки газа, чтобы помочь странам заполнить хранилища газа в преддверии зимы — и избежать повторения периода рекордно высоких цен на энергоносители, как это было в прошлом году. В интервью Reuters вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил: «Цены, которые мы видели в прошлом году, и я бы сказал даже текущие цены, мы не можем принять в качестве новой нормы».
По словам политика, в первом раунде сбора заявок, который завершился 2 апреля, 65 европейских компаний уже зарегистрировали заявки на совместную закупку газа. Сегодня в общей сложности 101 фирма официально подтвердила намерение поучаствовать в кооперативной платформе либо в качестве покупателей, либо в качестве продавцов. Первоначальный ответ, по словам Шефчовича, «превзошел ожидания». Политик сказал, что схема направлена на улучшение доступа к газовому рынку для небольших компаний и снижения цен на топливо для энергоемких отраслей европейской промышленности, включая производство удобрений и стали.
Представители энергетических компаний из Чехии (CEZ), Испании (Cepsa) и Польши (PKN Orlen) сообщили, что планируют принять участие в схеме совместной покупки газа. 19 из 101 компании, которые проявили интерес к инициативе, зарегистрировались в качестве посредников, представляющих интерес нескольких небольших фирм. Официальные лица ЕС заявили, что некоторые крупные энергетические компании выразили нежелание принимать участие в процессе, задаваясь вопросом о стимуле присоединения к платформе, поскольку они уже могут вести переговоры о своих собственных газовых сделках по конкурентоспособным ценам.
По словам Шефчовича, большая часть зарегистрированного спроса на газ (77%) приходится на поставки в пункты трубопроводной сети, в то время как только 23% приходится на СПГ. В качестве следующего шага к 17 мая платформа ЕС будет собирать предложения от поставщиков, и подбирать покупателей к поставщикам. Затем соответствующие компании проведут коммерческие переговоры по газовым контрактам, при этом Евросоюз не будет участвовать в них. Брюссель хочет, чтобы первые сделки были подписаны в июне или июле, и планирует повторять процесс проведения торгов каждые два месяца. Пока заявки на поставку охватывают период с июня 2023 года по май 2024 года.
По мнению Reuters, Европа вышла из зимы с хорошим уровнем энергетической безопасности, благодаря мягкой погоде, снижению промышленного производства и политике экстренного энергосбережения. По данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в масштабах всего ЕС заполнены на высоком уровне — на 60% от вместимости. Но все же сохраняются риски, которые еще могут вызвать дефицит в этом году. Страны ЕС обязаны заполнить хранилища на 90% к ноябрю. Схема совместных закупок направлена на сбор достаточного объема, чтобы покрыть 15% от этого обязательства, что эквивалентно, по подсчетам Reuters, примерно 13,5 млрд куб. м газа.